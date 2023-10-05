الدوري المصري.. زد يتقدم على بلدية المحلة في شوط مهرجان أهداف

انتهت مجريات الشوط الأول بين فريق زد ونظيره بلدية المحلة بنتيجة 3 ـ 2، فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليًا، ضمن منافسات الثالث ببطولة الدوري المصري.

أهداف زد وبلدية المحلة في الشوط الاول

افتتح بلدية المحلة اللقاء بالهدف الأول فى الدقيقة 11 عن طريق اللاعب فافور أكيم، وتعادل زد فى الدقيقة 13 عن طريق مصطفى عبد الرؤؤوف( زيكو).

وأضاف زيكو الهدف الثاني لفريق زد فى الدقيقة 24، قبل ان يتعادل بلدية المحلة فى الدقيقه 26 عن طريق حسام أشرف، ولكن شادى حسين لاعب زد له رأى أخر وأحرز الهدف الثالث لفريقه فى الدقيقة 44 لينتهى مارثونم الشوط الاول بنتيجة 3 ـ 2.

ولعب زد بتشكيل كالتالى:

المرمى: علي لطفي

الدفاع: علي لالا – محمد إسماعيل – محمد سمير – محمد أشرف

الوسط: محمود صابر - عبد الله مجدي – بيتر زيلو - مصطفى سعد

الهجوم: – شادي حسين – مصطفى عبد الرؤوف "زيكو"

بينما لعب بلدية المحلة بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: محمود ماهر

خط الدفاع: أحمد العش - محمد رجب - أحمد رضا - حسام حسن

خط الوسط: يوسف حسن - إسلام مرزوق - ماجد هاني - عبد الرحمن سمانة

خط الهجوم: فبيو حكيم - حسام أشرف.