تأجيل مُحاكمة 16 مُتهماً في "فض رابعة"

أصدرت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمُجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، قراراً بتأجيل إعادة محاكمة 16 متهما بقضية "فض اعتصام رابعة"، وذلك لجلسة 13 نوفمبر للمرافعة.

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صدر القرار برئاسة المستشار محمد عمار، وعضوية المستشارين رأفت زكي والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهمين عدة اتهامات من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك وقطع الطرق.

فضلاً عن اتهام المُتهمين وآخرين سبق الحُكم عليهم بتهمة تقييد حرية الناس فى التنقل، فضلً عن تهمة إنهاء الحياة العمدي مع سبق الإصرار للمواطنين.

وفي وقتٍ سابق، أصدرت الدائرة الثانية إرهاب، المُنعقدة بمُجمع محاكم بدر، قراراً بتأجيل إعادة مُحاكمة مُتهم في قضية الخلافات الثأرية في الصف لجلسة 11 نوفمبر للمُرافعة.

صدر القرار برئاسة المُستشار محمد عمار، وعضوية المُستشارين رأفت ذكي والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

وبدأت الواقعة بتلقي مركز شرطة الصف بلاغاً بشأن اشتباكات بين عائلتي علام وأبو منصور، وتبين بالفحص قيام شخص في عائلة علام بإطلاق النار على شخص بعائلة أبو منصور بقصد الثأر.

وتسبب الحادث في إشعال شرارة النار للخلاف الذي اشتد فيما بعد، حيث قامت عائلة أبو منصور بالتوجه لمنازل عائلة الغريم وأشعلوا الحرائق في مزارعهم ومنازلهم.

وترتب على الواقعة إصابة 8 أشخاص، وحاول الوسطاء حل الخلاف بين العائلتين دون جدوى، حيث صممت عائلة علام على الثأر.