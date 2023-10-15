الأحد 15 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تأجيل مُحاكمة 16 مُتهماً في "فض رابعة"

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدرت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمُجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، قراراً بتأجيل إعادة محاكمة 16 متهما بقضية "فض اعتصام رابعة"، وذلك لجلسة 13 نوفمبر للمرافعة.

اقرأ أيضاً: جريمة في المتحف.. إدانة سارق حذاء الساحر أوز 

txt

رجل يتخلص من زوجته بعد كشف كذبة الثراء المُزيف

txt

جِدة في زي الشيطان.. طعنات غادرة تُريق دماء الحفيدة

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عمار، وعضوية المستشارين رأفت زكي والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهمين عدة اتهامات من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك وقطع الطرق.

فضلاً عن اتهام المُتهمين وآخرين سبق الحُكم عليهم بتهمة تقييد حرية الناس فى التنقل، فضلً عن تهمة إنهاء الحياة العمدي مع سبق الإصرار للمواطنين.

وفي وقتٍ سابق، أصدرت الدائرة الثانية إرهاب، المُنعقدة بمُجمع محاكم بدر، قراراً بتأجيل إعادة مُحاكمة مُتهم في قضية الخلافات الثأرية في الصف لجلسة 11 نوفمبر للمُرافعة.

صدر القرار برئاسة المُستشار محمد عمار، وعضوية المُستشارين رأفت ذكي والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

وبدأت الواقعة بتلقي مركز شرطة الصف بلاغاً بشأن اشتباكات بين عائلتي علام وأبو منصور، وتبين بالفحص قيام شخص في عائلة علام بإطلاق النار على شخص بعائلة أبو منصور بقصد الثأر.

وتسبب الحادث في إشعال شرارة النار للخلاف الذي اشتد فيما بعد، حيث قامت عائلة أبو منصور بالتوجه لمنازل عائلة الغريم وأشعلوا الحرائق في مزارعهم ومنازلهم.

وترتب على الواقعة إصابة 8 أشخاص، وحاول الوسطاء حل الخلاف بين العائلتين دون جدوى، حيث صممت عائلة علام على الثأر.

مواد متعلقة

رجل يتخلص من زوجته بعد كشف كذبة الثراء المُزيف

جِدة في زي الشيطان.. طعنات غادرة تُريق دماء الحفيدة

جريمة في المتحف.. إدانة سارق حذاء الساحر أوز

جريمة تهريب العُملة الأجنبية للخارج.. ماذا يقول القانون؟

تأجيل مُحاكمة مُتهم في "أحداث الثأر بالصف"

تأجيل مُحاكمة معتز مطر وآخرين في تمويل الإرهاب

21 أكتوبر.. مرافعة النيابة في "اللجان النوعية بحلوان"

السجن المُشدد لسارقي شركة في مدينة نصر
الجريدة الورقية