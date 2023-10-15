مصطفى بكري: الجيش الصهيوني أوهن من بيت العنكبوت.. والشعب الفلسطيني يعاني من هولوكست حقيقي

حانت لحظة الاصطفاف الوطني

هاجم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الانتهاكات الإسرائيلية التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة، مؤكدًا أن الجيش الصهيوني أوهن من بيت العنكبوت، ومجموعة من الشباب زلزلوا قواعده، مشددًا على أن “ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة”.

وقال بكري، في كلمته في الجلسة العامة اليوم: "اننا سعداء لأن هناك قيادة مصرية وعسكرية تدرك تمامًا معنى الأمن القومي العربي، هذا الشعب الذي رفض التطبيع مع العدو الصهويني، الشعب الفلسطيني وأهالينا يعانون من هولوكست حقيقي".

وتابع بكري: "مجلس النواب يبعث برسالة للقائد الأعلى للقوات المسلحة، وعلى ثقة أن ما اتخذته من خطوات والخطوط الحمراء ورفضك فتح المعابر للأبرياء هذه هي مواقف الرجال".

وقال بكري: "لكل الخونة والمتآمرين، هنا مصر، هنا العراق، هنا الخرطوم"، وبعث بكري برسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلًا: "مجلس النواب بيقولك يا سيادة الرئيس امضي واعبر البحر ونحن وراءك".

وشدد بكري على أنه حانت لحظة الاصطفاف الوطني لكل أبناء الشعب المصري العظيم خلف القيادة السياسية.