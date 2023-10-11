العسومي يهنئ الصفدي بمناسبة انتخابه للمرة الثانية رئيسًا لمجلس النواب الأردني

هنأ السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، السيد أحمد الصفدي، بمناسبة انتخابه للمرة الثانية رئيسًا لمجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية في الانتخابات التي أجريت اليوم الاربعاء، معربًا عن خالص تمنياته له بدوام التوفيق والنجاح في مهام عمله.

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن تمنياته لرئيس مجلس النواب الأردني وجميع أعضائه بالتوفيق والسداد في مهامهم للنهوض بمسئولياتهم الوطنية والدستورية، بما يلبي طموحات الشعب الأردني في التقدم والازدهار، مؤكداً مواصلة العمل على تعزيز علاقات التنسيق ‏والتعاون بين البرلمان العربي ومجلس النواب الأردني كون الأردن عضوا فاعلا في منظومة العمل العربي المشترك.



من جهة اخري هنأ رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان دولة الكويت بمناسبة انتخابها عضوا جديدا ضمن الأعضاء الجدد لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لفترة 3 سنوات بدءا من الأول من يناير 2024م، مؤكدا أنه إنجازا عربيا مستحقا يضاف إلى سجل الإنجازات التي حققتها دولة الكويت تحت قيادة حضرة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح .

وقال العسومي إن الإنجازات التي حققتها دولة الكويت على كافة المستويات عززت من مكانتها المحلية والإقليمية والعالمية وأكسبتها احترام المنظمات الدولية ،منوها بإنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية تعنى بحقوق الإنسان ولديه الكثير من الصلاحيات التي يكفلها الدستور والقانون مما ساهم في الدفع قدما بمنظومة حقوق الإنسان بالدولة .

وأكد العسومي أن انتخاب دولة عربية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيساهم في خدمة القضايا العربية ووضعها على الخريطة الدولية، معربا عن ثقته في أن دولة الكويت ستقوم بما يخدم مصالح الأمة العربية والإسلامية خلال فترة تواجدها في مجلس حقوق الإنسان الدولي.