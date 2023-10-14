طلب احاطة أمام النواب حول نفوق أسماك البلطي والبوري علي سطح البحر بالإسكندرية

تقدم النائب السكندرى بمجلس النواب محمود قاسم بطلب احاطة الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي حول نفوق أفواج كبيرة من الأسماك البلطى والبورى تطفو على سطح البحر في ميناء المكس غرب الاسكندرية مشيراً الى أن هذه الظاهرة اثارت غضب الكثير من المواطنين في ظل أرتفاع أسعار الأسماك في الأوانة الأخيرة وقال إن نفوق الأسماك التى تزن الواحدة قرابة 5 كيلو جرامات من سمك البوري تطفو على سطح البحر وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك)، صورا لانتشار كميات كبيرة من أسماك البورى تطفو على سطح البحر بمنطقة المكس متسائلاً عن الاسباب الحقيقية التى وراء هذه الظاهرة ؟ وهل صحيح أن نفوق تجمع الأسماك البورى والبلطى الطافية فوق سطح البحر في منطقة المكس جاء نتيجة اندفاع الأسماك إلى الرمال هربًا من الصيادين أثناء الصيد بعد قيامهم بعمل «تحويط» على السمك لصيده نتيجة لتزاحم واندفاع الأسماك بكميات كبيرة ؟.



كما تساءل النائب محمود قاسم هل صحيح أن بيئة شواطئ المكس غير نقية نتيجة وجود تسريب سولار بها نتيجة إبحار المراكب التجارية التي تعمل بالمنطقة ؟ وماهى آلية نقل الاسماك النافقة ؟ ولماذا تم عن طريق شركة نهضة مصر والتي ليست من ضمن مهامها نقل تلك النفايات ؟ وهل تم دفنها بالطريقة الصحية اللازمة من عدمه ؟ مطالباً بضرورة الأهتمام أكثر بالثروة السمكية في مصر خاصة في ظل وجود سواحل غنية بمصدر الثروة السمكية وانها مصدر هام للغذاء في ظل أرتفاع البدائل الأخري



كما طالب النائب محمود قاسم من هيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي سرعة التحرك لمواجهة مثل هذه الظواهر السلبية التى تؤثر سلبياً على الثروة السمكية مؤكداً على ضرورة الاسراع فى توضيح الحقائق الكاملة لهذه الظاهرة



وكان مصدر مسئول بالمعهد القومي لعلوم البحار قد أوضح أنه تم رصد كميات كبيرة من الاسماك البلطى وكميات أخرى من البورى، نافقة وطافيه على سطح البحر في منطقة ميناء المكس البحرية، مشيراً إلى أن سبب نفوق الأسماك في الميناء البحرية وليس في محطة بحوث المكس التابعة للمعهد هو ارتفاع درجات الحرارة ونقص الاكسجين وبالتالى زيادة الامونيا السامة مع ظهور أنواع معينة من البكتريا الضارة في ذلك الوقت، وهذة ظاهرة طبيعية وليست نتيجة أي تدخل أو مسببات بشرية.



وأضاف أن سبب النفوق عادة في المزارع السمكية يكون نتيجة زيادة الأعداد إلى 100 سمكة في المتر المكعب، وهو ما يتعارض مع رؤية العلماء والخبراء في هذا المجال حيث أن الرقم الامثل يتراوح بين 50 إلى 58 سمكة فقط في المتر المكعب، مشيرا إلى أنه لتفادى ذلك لابد من استخدام البلورات المضخة للاكسجين لزيادة نسبة الاكسجين في المياه ومراعاة الاحتياطات اللازمة للاستزراع السمكى، فضلا عن حرص المسؤولين عن هذة المزارع باتخاذ هذه الاحتياطات حرصا على الثروة السمكية في مصر .



وقام المعهد القومي لعلوم البحار بتشكيل فريق بحثي برئاسة الدكتورة عبيرعباس السحرتى، أستاذ الكيمياء البحرية ورئيس لجنة تنمية وخدمة المجتمع بالمعهد القومي لعلوم البحار، وذلك لأخذ العينات الواجبة واتخاذ التحاليل بالمعهد – شعبة البيئة البحرية – على أن يقوم المعهد بإعداد تقرير وافي عن مسببات النفوق بصورة علمية وتقديمها للمسئولين في اسرع وقت ممكن