الأحد 15 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

استضافة مصر قمة دولية.. تفاصيل ترأس السيسي اجتماع مجلس الأمن القومي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد/ الموافق ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣، اجتماع مجلس الأمن القومي؛ حيث تم استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً فيما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

txt

الرئيس الأمريكي: نعمل مع الحلفاء لاستئناف تدفق المساعدات إلى غزة

txt

الجامعة العربية: هدنة إنسانية في قطاع غزة تدخل حيز التنفيذ قريبًا

 صدر عن الاجتماع القرارات الآتية:

- مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين.

- تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.

- التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

- إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.

- تأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.

- توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية، من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.

مواد متعلقة

روسيا تدعو مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار بشأن هدنة إنسانية في غزة

اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة السيسي يرفض تصفية القضية الفلسطينية

سفير فلسطين بالقاهرة: نطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف نزيف الدم في غزة

نقابة الممثلين تنظم وقفة تضامنية مع أهالي غزة

عمرو أديب: دم غزة في رقبة العالم

‫كتائب القسام تعلن قصف اسدود برشقة صاروخية ردا على استهداف ‫المدنيين في غزة
الجريدة الورقية