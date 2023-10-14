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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الجامعة العربية: هدنة إنسانية في قطاع غزة تدخل حيز التنفيذ قريبًا

غزة
غزة

 أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أنه من الممكن أن تدخل هدنة إنسانية في قطاع غزة حيز النفاذ قريبًا، مشيرًا إلى أن مصر تبذل جهودًا كبيرة في إيصال المساعدات لقطاع غزة.

 

 فلسطين: 

 وأضاف "زكي"، خلال لقاء خاص على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الجامعة العربية سوف تستقبل رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي غدًا الأحد، للمشاركة في حوار سياسي بشأن غزة.

 وأشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الجامعة العربية تهدف لعملية تعبئة للموقف السياسي الداعم للقضية الفلسطينية.
 

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