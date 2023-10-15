نقابة الممثلين تنظم وقفة تضامنية مع أهالي غزة

دعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة دكتور أشرف زكي، جموع العاملين بمجال الفن للإعلان عن تضامنهم مع أهلنا في غزة، من خلال وقفة تضامنية في الثامنة مساء يوم الثلاثاء المقبل بمقر نادي النقابة، وذلك في بيان لها.

وجاء نص البيان كالتالي: تستنكر نقابة المهن التمثيلية العدوان الآثم ضد شعب فلسطين، ونتضامن بشدة مع أهلنا في غزة، وندعو إلى وقفة تضامنية، يوم الثلاثاء 17/10/2023، الساعة الثامنة مساء، بنادى نقابة المهن التمثيلية".

وتأتي الوقفة التضامنية لنقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، نظرًا لحالة الغضب التي تجتاح الجميع لما يحدث لدولة فلسطين والجرائم التي يتم ارتكابها يوميا في غزة من قبل الكيان المحتل.