سفير فلسطين بالقاهرة: نطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف نزيف الدم في غزة

أكد السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى القاهرة، ضرورة توفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني

مطالبا المجتمع الدولي العمل الفوري لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي.

الحرب في غزة

وطالب اللوح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم الأحد، بمقر السفارة الفلسطينية بالقاهرة بضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الاوسط و إيجاد حل عادل للاجئين الفلسطينيين.

وأشاد السفير اللوح بدور مصر والرئيس السيسي بدعم القضية الفلسطينية مؤكدا علي الدور المصري المحوري في إنهاء الانقسام بين الشعب الفلسطيني قائلا : " متمسكون بدور مصر في المصالحة ونرفض تهجير ودفع الفلسطينيين نحو الحدود ".

وتابع اللوح حديثه ان اسرائيل تمارس جرائم بشعة ف غزة وتدميرا ممنهجا للمدارس والمباني لافتا الي أن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية ونحن نتمسك بالشرعية الدولية والعمق العربي وعلي ثقة أن شعبنا سينتصر ف المعركة.

ولفت اللوح الي الشعب الفلسطيني متمسك بالمرجعيات الدولية والمبادرة العربية للسلام مطالبين بتنفيذها من الالف الي الياء معربا عن رفض المواطنين التهجير القسري وهو ما يتناقض مع القانون الدولي واتفاقية جنيف.

وحذر اللوح من التوغل البري لاسرائيل لقطاع غزه وما ينتج عنه من مجاذر واعمال قتل بشعه ضد الشعب الفلسطيني .