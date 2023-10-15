محافظ الشرقية يلتقي رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وذلك على هامش زيارتها للمحافظة لتنظيم لقاءات توعوية للشباب وفتيات المحافظة وعقد ورش عمل لبناء قدرات العاملين بمديريات وادارات (العمل – التضامن الاجتماعي – الشباب والرياضة – التربية والتعليم – جهاز تنمية المشروعات – تنمية القرية – مشروعك) خلال الفترة من 15 حتى 17 اكتوبر 2023 وذلك في حضور المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات.

رحب محافظ الشرقية، بزيارة رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر للمحافظة، لتنفيذ عدد من اللقاءات التثقيفية والتوعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ، مشيراً إلى أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة والمشروع القومي لتنمية الريف المصري حياه كريمة ، وكذلك البرامج التي تقدم للشباب قروضا ميسرة لإقامة مشروعات خاصة بهم ومنها (مشروعك - صندوق التنمية المحلية - جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) لهم دور كبير في محاربة البطالة ومكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب تُدر عليهم دخلاً ثابتاً وتوفر لهم حياه كريمة.

ومن جانبها أشادت السفيرة نائلة جبر بمجهودات محافظ الشرقية فى تقديم التيسيرات اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة والمتنوعة للشباب والتي تُساهم فى توفير فرص عمل جادة لأبناء المحافظة بهدف التصدى لتلك الظاهرة السلبية ، فضلاً عن بحث أوجه التعاون المشترك للتوسع فى إقامة العديد من البرامج التوعوية لمجابهة تلك الظاهرة ونشر الوعى بين فئات المجتمع لتحقيق مردود التنمية المنشودة.

ومن المقرر ان يتم عقد لقاء بحضور عدد من القيادات التنفيذية المعنية ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة ومديري ادارتي تنمية القرية والشئون الإقتصادية بالديوان العام للحديث عن أسباب الهجرة غير الشرعية وطرق مجابهتها وأهمية الدور التوعوي لوسائل الإعلام ، وكذا دور رجال الدين في تسليط الضوء على خطورة الهجرة غير الشرعية والبدائل المتاحة للقضاء عليها .

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، قد شهدا احتفالية جامعة الزقازيق باستقبال الطلاب القدامى والجدد بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2023 - 2024، والتي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر.

جاء ذلك في حضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة، والدكتور أحمد عناني عميد كلية طب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وعمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وعدد من الطلاب والطالبات.

بدأت فعاليات الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم أعقبها عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم طابور عرض لطلاب وطالبات كليات الجامعة اعقبة تقديم أغاني وطنية لطلاب وطالبات الجامعة نالت استحسان الجميع.

كما شهدت الاحتفالية تقديم باقة متنوعة من الفقرات الفنية لمنتخب جامعة الزقازيق للفنون الشعبية، كما قدمت طالبات كلية الطفولة المبكرة تعبيرات حركية مصحوبة بأغاني وطنية نالت إعجاب الحضور.

وألقى محافظ الشرقية كلمة أعرب خلالها عن سعادته لمشاركته في إحتفالية جامعة الزقازيق لاستقبال الطلاب القدامى والجدد متمنياً لأبنائه طلاب وطالبات الجامعة عاماً دراسياً سعيداً مؤكداً ضرورة المشاركة في مختلف الأنشطة الطلابية بالجامعة والمثابره لتحقيق النجاح والتخرج من الجامعة للمشاركة في بناء وتنمية الوطن.

وأكد محافظ الشرقية، أن الجامعة تمثل بيت الخبرة والعلم لما تقدمة من خدمات مجتمعية وإستشارات هندسيه وفنية للمشروعات الجاري تنفيذها والمساهمة في بناء وتنمية المجتمع، مؤكداً ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة وجامعة الزقازيق لتنفيذ ودعم خطط التنمية بكل القطاعات الخدمية والتنموية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

ومن جانبه رحب رئيس جامعة الزقازيق بزيارة محافظ الشرقية لجامعة الزقازيق والمشاركة في احتفالية الجامعة بالعام الدراسي الجديد مقدماً له الشكر والتقدير علي مجهوداته الملموسة في الارتقاء بكل الخدمات المؤداة للمواطنين من أبناء المحافظة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن احتفالية اليوم تأتي لاستقبال الطلاب الجدد وتشجيع وتحفيز الطلاب المنتقلين للمراحل الدراسية الأخرى، قائلاً انتم عصب الأمة ووقود المستقبل وأحد دعائم الجمهورية الجديدة نسعي جميعاً لتنمية مهاراتكم وقدراتكم مطالباً أبنائه الطلاب بالعمل الجاد لتحقيق الأهداف العلمية والمجتمعية والمشاركة في بناء المجتمع.