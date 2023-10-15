استعانوا بكتب السحر والشعوذة.. تجديد حبس تجار آثار بالمطرية

جدد قاضي المعارضات، حبس 3 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهمون أمام جهات التحقيق على خلفية اتهامهم بقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بدائرة قسم شرطة المطرية.



وقال المتهمون إنهم اتفقوا مع مالك المنزل المتهم الثالث على البحث أسفل منزله عن الآثار، وقاموا بإحضار كتب خاصة بالسحر والشعوذة وبخور، وأدوات حفر وحبال وسلم خشبى.



وتابع سارقوا الآثار أنهم قاموا بعملية الحفر داخل أحد الحجرات بمنزل المتهم الثالث بعمق خمسة أمتار، وأثناء ذلك لاحظ أحد الجيران فى المنزل أن هناك شئ غريب يتم داخل الشقة السكنية فى الدور الأرضي، فقام بإبلاغ رجال الشرطة أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار.



ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار



تفاصيل الواقعة تعود إلى ورود معلومات، إلى قسم شرطة المطرية، بقيام 3 عاطلين بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل.

وبعمل التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات الواردة، فتم استئذان النيابة العامة لضبط المتهمين.



وبالانتقال والفحص لمنزل محل البلاغ، تم ضبط المتهمين داخل المنزل أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وعثر بحوزتهم معدات الحفر وكتب السحر والشعوذة، كما تبين قيام المتهمين بعمل حفرة بقطر 3 أمتار وبعمق 5 أمتار.



وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية تفيد اتفاقهم فيما بينهم على الحفر والتنقيب عن الآثار داخل المنزل ملك المتهم الثالث، وأنهم استعانوا بكتب السحر والشعوذة اعتقادا منهم بها فى مساعدتهم فى فتح المقبرة التى اعتقدوا وجودها أسفل العقار.

