أسعار الخضار صباح اليوم الأحد في الأسواق المحلية

أسعار الخضار.. حالة من التباين السعري بين الارتفاع والانخفاض تشهده أسعار الخضار خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الاحد في الاسواق المصرية والمحلية، واستقرت أسعار الباذنجان حسب أنواعه فسجل الباذنجان الرومي 5 جنيهات.

استقرت أسعار غالبية أنواع الخضراوات في عدد من أسواق القاهرة والجيزة، اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الخضار خلال تعاملات اليوم الاحد، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الخضار صباح اليوم الأحد

سوفق الخضار

_ أسعار الطماطم خلال تعاملات صباح اليوم تسجل 9 جنيهات للكيلو.

_ سجلت أسعار البطاطس 11 جنيها للكيلو.

_ أسعار البصل 18 جنيها.

_ أسعار الجزر 20 جنيها.

_ أسعار الفلفل الحامى 11 جنيها.

_ الفلفل الرومى بـ13 جنيها.

_ الفلفل الألوان بـ25 جنيها للكيلو جرام.

_ واستقرت أسعار الباذنجان حسب أنواعه فسجل الباذنجان الرومي 5 جنيهات.

_ وأسعار الباذنجان البلدى تصل إلى 6 جنيهات للكيلو.

_ سجل الخيار 13 جنيها.

_ تراوح سعر الليمون بين 8 جنيهات.

_ أسعار الكوسة 12 جنيها للكيلو جرام.

_ أسعار البامية 30 جنيها للكيلو جرام.

_ أسعار الثوم 30 جنيها للكيلو جرام.

- أسعار كابوتشة كبيرة 5 جنيهات.

_ سعر كيلو الموز البلدي 15 جنيها للكيلو جرام.

_ الجوافة سكري 18 جنيها للكيلو.

_ رومان 22 جنيها للكيلو.

_ سعر عنب بنتي 25 جنيها.