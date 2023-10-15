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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مديرية عمل الإسماعيلية تنسق مع شركة خاصة لتدريب وتشغيل الشباب

مديرية العمل بالإسماعيلية
مديرية العمل بالإسماعيلية

قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية إستقبلت وفدا من شركة جيد تيكستايل للملابس، داخل مركز التدريب المهنى التابع للمديرية ، وذلك لتوثيق اتفاق التعاون بين المديرية والشركة لتدريب الشباب على مهنة التفصيل والحياكة ، والاتفاق حول  نقاط تخص تعيين الشباب المتميزين فى التدريب داخل الشركة ، واستحداث مهن جديدة للتدريب عليها ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب على المهن التى يتطلبها سوق العمل ، والتعاون والتنسيق مع شركات القطاع الخاص المتخصصة فى مجالات التدريب والإستفادة من خبرتهم فى مجالات التدريب وتعيين الخريجين داخلها.

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واوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، قيامه بزيارة مركز التدريب المهنى رافقته خلالها سامية عبدالسلام مديرة إدارة عمل الأحياء، واستقبلته دعاء السيد مدير المركز ، وكذلك استقبل مدير المديرية وفد من الشركة وهم : فرحان افرام مدير عام المصنع ، و معتز ابو بكر المسئول الإقليمى للعلاقات الحكومية ، وامين عبدالله مدير الشئون القانونية ، و رشا صبري مديرة الموارد البشرية وذلك لبحث عدد من الموضوعات مع ادارة الشركة منها الدورات المنفذة حالياً بالمركز وإمكانية تعيين الشباب الخريجين من مركز التدريب المهنى بالشركة فور تخرجهم بعد المستوى المتميز للمتدربين خلال الدورة، وإرسال مدربين من الشركة لتدريب الشباب فى الدورات الحالية على الأعمال الخاصة بالجودة والتشطيب النهائي تمهيداً لتعيينهم بالشركة فورا.

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