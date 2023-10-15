قرار جديد ضد المتهم بالنصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية

أصدرت محكمة جنح عابدين، اليوم الأحد، قرار بإرجاء محاكمة المتهم بالنصب على المواطنين عن طريق إيهامهم بتغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية، وذلك لسرقتهم لجلسة 23 أكتوبر.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة معلومات تفيد بـ قيام أحد الأشخاص بالتردد على دائرة القسم والنصب على المواطنين عن طريق إيهامهم باستبدال عملات محلية بأخرى أجنبية، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية أمكن ضبط المذكور حال تواجده بدائرة القسم وتبين أنه (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة) وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات “محلية وأجنبية”.

واعترف المتهم خلال تحقيقات النيابة بالنصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بأخرى أجنبية والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم والفرار.

وأضاف المتهم بإنه ارتكب 6 وقائع نصب ، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالي بمسكنه من متحصلات وقائع النصب، وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية.

من جانبها استدعت النيابة العامة المجنى عليهم الذى تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم وأكدوا عدم سابقة تحريرهم محاضر بوقائع النصب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.