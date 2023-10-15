عقوبات قيادة الأصحاء لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة.. من المزايا التي توفرها الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة لتخفيف معاناتهم، السيارات المجهزة طبيًا ومعفاة من الجمارك بأسعار مخفضة بشكل كبير، وتفرض الجمارك عليها حظرًا لمدة 5 سنوات ولا يحق للمالك التصرف فيها بالبيع خلال تلك المدة والحصول على عفو نهائي من الجمارك، كما لا يحق لأي شخص بخلاف مالك السيارة المعاق وأقاربه من الدرجة الأولى والثانية، قيادتها وفق آخر تعديل تشريعي.

وفي هذا السياق تستعرض " بوابة الوفد " عقوبة قيادة الأصحاء لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة في السطور التالية.

عقوبة قيادة الأصحاء لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة

في حالة ضبط المرور لأي شخص من الأصحاء يقود سيارة المعاقين من غير أقاربه المحددين وفق القانون يتم سحب رخصة السيارة ورخصة سائقها.

تغريم مالك السيارة غرامة مالية كبيرة تصل إلى 28 الف جنيه.

التحفظ على رخصة قيادة الخاصة بالسائق إذا كان من الأصحاء ومن غير أقارب المعاق الذي يملك السيارة.

يتم حظر التصرف في سيارة ذوي الإعاقة المعفاة جمركيا بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية، خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، ويحظر استخدامها كسيارة أجرة، أو يقودها شخص آخر غير مالكها والأقارب من الدرجة الأولى والثانية.