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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

لجنة الانضباط السعودي تكشف عقوبات ديربي جدة

اتحاد جدة والأهلي
اتحاد جدة والأهلي

كشفت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم العقوبات التي وقعتها بعد التجاوزات التي حدثت خلال مواجهة الأهلي أمام اتحاد جدة، ضمن منافسات دوري "روشن" السعودي لهذا الموسم.

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وأكدت اللجنة عن توقيع عقوبات مالية على خلفية ما حدث خلال ديربي جدة، والذي نجح خلاله الأهلي في تحقيق الفوز على الاتحاد بهدف نظيف.

وأكدت لجنة الانضباط أن هناك تجاوزات حدثت خلال المباراة منها تأخر نزول اللاعبين للاعبين لأرضية الملعب، ورمي الجماهير زجاجات المياه على المستطيل الأخضر للملعب، بجانب ظهور ماتياس يايسله بدون البطاقة التعريفية.

ووقعت اللجنة عقوبة مالية قدرها 18 ألف و750 ريال على اتحاد جدة، بينما 17 ألف و500 ريال على الأهلي.

وغرّمت لجنة الانضباط 60 ألف ريال بسبب إلقاء الجمهور علب مياه على أرضية الملعب في مباراة الاتحاد وأهلي جدة، بينما تعرض الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي لغرامة قدرها 30 ألف ريال، وذلك بسبب عدم اتداءه البطاقة التعريفية الخاصة به.

الجدير بالذكر أن جماهير اتحاد جدة غضبت بشدة من الخسارة التي تعرض لها العميد من قلعة الكؤوس خلال المواجهة الماضية من الدوري السعودي لهذا الموسم 2023/2024.

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