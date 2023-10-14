ثلاثة أسباب وراء ضعف جهازك المناعي

إذا كنت تعاني من التهابات مستمرة ومتكررة، فقد يكون جهازك المناعي ضعيفًا، وفقًا للطبيب الباطني لويس مالينوف، فإن السبب الأكثر شيوعًا لضعف جهاز المناعة هو العمر، ولكن هناك عدد من العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى ضعف المناعة.

ويشير إلى أن قلة النوم هي سبب شائع آخر بشكل لا يصدق لضعف جهاز المناعة، وحتى ليلة واحدة سيئة يمكن أن تؤثر سلبًا على الجسم.

ومع ذلك، إذا كنت صغيرًا وتحصل على قسط كافٍ من النوم ولكنك لا تزال تعتقد أن لديك ضعفًا في جهاز المناعة، فإليك بعض الأسباب المحتملة الأخرى.

نمط الحياة غير الصحي

ويشمل نمط الحياة غير الصحي قلة النوم والنشاط البدني والتعرض لأشعة الشمس، بالإضافة إلى استهلاك الأطعمة المصنعة والكحول.

الأدوية

الاستخدام المزمن للستيرويدات وغيرها من مثبطات المناعة هو السبب الرئيسي لانخفاض المناعة، وغالبًا ما تستخدم هذه الأدوية لعلاج أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة ومرض كرون.

أمراض المناعة الذاتية

وأحد أنواع اضطرابات الجهاز المناعي هو مرض المناعة الذاتية، حيث يرى الجهاز المناعي عن طريق الخطأ أن جسم الشخص هو عدوى محتملة، والخبراء ليسوا متأكدين من أسباب أمراض المناعة الذاتية، على الرغم من أنه يعتقد أنها مزيج من العوامل الوراثية وحدث مثير.