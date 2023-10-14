نوع طعام شهير يمنع تطور الورم السرطاني ويعالج الشيخوخة.. طبيب يوصي بتناوله

أوصى طبيب أمراض جهاز هضمي وكبد بضرورة تناول أطعمة غنية بالبروتينات يوميًا لأنها تساعد على إبطاء الشيخوخة وتمنع تطور الورم السرطاني.، فهي تحتوي على البروتين р53 المسؤول عن منع موت الخلايا، فعندما تتلف المادة الوراثية في الخلية، ينشط هذا البروتين ويوقف انقسام الخلايا.

ووفقًا لما ذكره موقع وكالة "نوفوستي" للأنباء، ينصح الطبيب بضرورة تضمين البروتين في كل وجبة طعام، حيث يساعد النظام الغذائي المتوازن على تحسين عمل أعضاء الجسم والتخلص من الوزن الزائد.

ويشير الطبيب إلى أن وجبة الإفطار المثالية تحتوي على بيضتين أو جبن القريش أو جبن قليل الدسم، أما وجبة الغداء فيجب أن تحتوي على لحوم حمراء أو لحم الدواجن أو الأسماك غير المقلية، وفي العشاء يجب تضمين المأكولات البحرية أو سلطة التونة.

جدير بالذكر أن البروتين لا يساعد فقط على بناء الكتلة العضلية في الجسم وتقويتها فقط، بل يمثل أيضًا أهمية كبيرة لصحة البشرة، حيث يقدم لها مجموعة مذهلة من الفوائد، والتي تتمثل في ترطيب البشرة، ومكافحة التجاعيد، وتخفيف التهاب الجلد، والتئام الجروح.