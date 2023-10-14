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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مصر تحصد برونزيتين في البطولة الدولية للريشة الطائرة

البطولة الدولية للريشة
البطولة الدولية للريشة الطائرة

توج لاعبو المنتخب المصري للريشة الطائرة ببرونزيتين في بطولة مصر الدولية في نسختها الثامنة والمقامة على صالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 12 وحتى 15 أكتوبر الجاري.

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وحصد الفراعنة البرونز في منافسات "زوجي السيدات - زوجي المختلط"، عقب الخسارة في نصف النهائي.

حيث خسر الزوجي المصري المكون من "ضحى هاني وهنا زاهر" من الزوجي الجزائري المكون من: "ياسمينا شيباح وليندا مازري" بنتيجة 1-2، في مباراة ماراثونية استمرت لـ62 دقيقة وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "20-22، 28-30، 17-21".

فيما خسر زوجي المختلط المكون من: "أدهم حاتم الجمال وضحى هاني" من الزوجي الألماني المكون من: "جوليا ماير وجونيز جينسين" بنتيجة 2-0، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "24-22، 21-16".

مشاركة 172 لاعب ولاعبة من 25 دولة

وتشهد البطولة مشاركة 172 لاعب ولاعبة من 25 دولة وهم: "البرتغال - موريشيوس - جنوب أفريقيا - ألمانيا - ماليزيا - إيطاليا - الإمارات - الهند - إنجلترا - الجزائر - الأردن - سيريلانكا - البحرين - استونيا - كينيا - فرنسا - كرواتيا - كندا - الدنمارك - لوكسمبورج - السعودية - بولندا - أوغندا - المجر - بالإضافة إلى مصر.

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