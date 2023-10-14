مصر تحصد برونزيتين في البطولة الدولية للريشة الطائرة

توج لاعبو المنتخب المصري للريشة الطائرة ببرونزيتين في بطولة مصر الدولية في نسختها الثامنة والمقامة على صالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 12 وحتى 15 أكتوبر الجاري.

وحصد الفراعنة البرونز في منافسات "زوجي السيدات - زوجي المختلط"، عقب الخسارة في نصف النهائي.

حيث خسر الزوجي المصري المكون من "ضحى هاني وهنا زاهر" من الزوجي الجزائري المكون من: "ياسمينا شيباح وليندا مازري" بنتيجة 1-2، في مباراة ماراثونية استمرت لـ62 دقيقة وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "20-22، 28-30، 17-21".

فيما خسر زوجي المختلط المكون من: "أدهم حاتم الجمال وضحى هاني" من الزوجي الألماني المكون من: "جوليا ماير وجونيز جينسين" بنتيجة 2-0، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "24-22، 21-16".

مشاركة 172 لاعب ولاعبة من 25 دولة

وتشهد البطولة مشاركة 172 لاعب ولاعبة من 25 دولة وهم: "البرتغال - موريشيوس - جنوب أفريقيا - ألمانيا - ماليزيا - إيطاليا - الإمارات - الهند - إنجلترا - الجزائر - الأردن - سيريلانكا - البحرين - استونيا - كينيا - فرنسا - كرواتيا - كندا - الدنمارك - لوكسمبورج - السعودية - بولندا - أوغندا - المجر - بالإضافة إلى مصر.