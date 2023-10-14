منافس مصر.. أخصائي علاج طبيعي لـ توماس بارتي في غانا بفرمان من أرتيتا

قام الجهاز الفني لـ اَرسنال الإنجليزي بقيادة ميكيل أرتيتا، بإرسال أخصائي علاج طبيعي رفقة اللاعب توماس بارتي، لاعب الجانرز وغانا، عند تواجده بمعسكر منتخب بلاده، خلال فترة التوقف الدولي.

ويعاني بارتي من إصابة في الفخذ خلال الموسم الحالي، مما جعل أرتيتا يتم استبعاده خلال المباريات الأربع الماضية بالدوري الإنجليزي، لكنه عاد خلال مواجهة المان سيتي كبديل في اَخر 15 دقيقة.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الغاني نظيره المكسيكي وأمريكا في فترة التوقف الدولي خلال الفترة الحالية، واللذان سيكونان يومي الأحد والأربعاء المقبلين، حيث من المرجح أن يكون بارتي متواجدًا في المباراة بشكل أساسي.

وكشفت صحيفة "مترو" الإنجليزية، أن اَرسنال قام بأرسال أخصائي علاج طبيعي سيمون مورفي، من أجل متابعة حالة توماي بارتي.

وأشارت إلى أن الجانرز لديه حالة من التخوف من تفاقم إصابة الدولي الغاني، بعدما عادة معاناته بالاَلم في الفخذ، ليقرر أرتيتا أرسال أخصائي علاج طبيعي للاعب.

وشددت الصحيفة الإنجليزية على أن اَرسنال يرغب في تعافي بارتي بنسبة 100%، من أجل تجهيزه لمواجهة تشيلسي في الحادي والعشرون من الشهر الجاري.

وكان المنتخب الغاني قد وقع في المجموعة التي تضم كل من مصر والرأس الأخضر، موزمبيق، بنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار، والتي ستنطلق في بداية العام المقبل 2024.