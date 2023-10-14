شاهد كوتينيو يسجل في فوز الدحيل على الغرافة بكأس أوريدو

حقق فريق نادي الدحيل القطري الانتصار على نظيره الغرافة بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي شهدت تسجيل النجم البرازيلي كوتينيو لهدف، بلقاء جمع الطرفين على ملعب ستاد سحيم بن حمد، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بكأس نجوم قطر "كأس اوريدو" لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

كوتينيو يقود الدحيل للفوز على الغرافة في كأس أوريدو

افتتح التسجيل في مواجهة الدحيل ضد نادي الغرافة اللاعب إسماعيل محمد في الدقيقة 65 من عمر اللقاء بصناعة من كوتينيو، ثم يسجل البرازيلي الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 90+10 من عمر اللقاء عن طريق ضربة جزاء.

بتلك النتيجة يكون الدحيل قد رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب أندية المجموعة الثانية بكأس أوريدو، بفارق نقطتين عن نادي المرخية الثاني في الترتيب، على الجانب الأخر توقف رصيد نادي الغرافة عند نقطة وحيده في المركز الرابع من الترتيب.

فيديو أهداف الدحيل والغرافة في كأس نجوم قطر

🎥❤️ ثنائية سمعه وكوتينهو في مرمى الغرافة#الدحيل

الجولة الثالثة | #كأس_أريدُ pic.twitter.com/u0Kt9DM3uT — نادي الدحيل ALDUHAIL (@DuhailSC) October 14, 2023

مباراة الدحيل المقبلة ستكون أمام فريق النصر في الجولة الثالثة من مواجهات المجموعة الخامسة بمنافسات دوري أبطال آسيا، والتي تقام على ملعب ستاد جامعة الملك سعود في الرياض، يوم الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر الجاري.