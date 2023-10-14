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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

بعد تصدرها التريند.. من هي دنيا عبد المعبود؟

دنيا عبد المعبود
دنيا عبد المعبود

تصدر اسم مصممة الأزياء دنيا عبد العبود ، مؤشر البحث جوجل بعد انتشار خبر زوجها من المخرج مجدي الهواري.

إذ أعلن المخرج الكبير مجدي الهواري عن زواجه من الاستايلست ومصممة الأزياء دنيا عبد المعبود، وذلك بعد انفصاله عن النجمة غادة عادل أم أولاده منذ 5سنوات.

من هي دنيا عبد المعبود
دينا عبد المعبود تعمل مصممة أزياء بالوسط الفني، وشاركت في أكثر من عمل فني، منهم مسلسل حدث بالفعل وإلا أنا، وفيلم وش في وش ومسلسل ونحب تاني ليه؟.
يعتبر أول عمل لها في مسيرتها هو فيلم بنات العم عام 2012 بطولة أحمد فهمي.
تزوجت من قبل من مدير التصوير كريم أشرف وعملت معه في أكثر من عمل، أبرزهم: مسلسل لآخر نفس بطولة ياسمين عبد العزيز ومسلسل 30 يوم بطولة آسر ياسين.


لديها بنت تحمل اسم تيا في سن الطفولة من زوجها الأول كريم أشرف، وعملت مع الفنانة ياسمين عبد العزيز في أكثر من عمل أبرزهم: مسلسل ضرب نار، وتعتبر من أصدقائها المقربين.

يعد آخر أعمال دنيا عبد المعبود مسلسل حدث بالفعل الذي يعرض حاليًا عبر إحدى المنصات الإلكترونية.
كما يعد فيلم وش في وش بطولة النجمة أمينة خليل آخر أعمالها السينمائية،وشاركت دنيا عبد المعبود كـ استايلست، والعمل حقق نجاحًا كبيرًا، والفيلم من بطولة محمد ممدوح، أنوشكا، محمد شاهين، أسماء جلال، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج وليد الحلفاوي.

يعد فيلم وش في وش بطولة الفنانة 

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