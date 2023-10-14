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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الركراكي: مصر مرشحة للفوز بأمم إفريقيا والمغرب خارج الترشيحات

وليد الركراكي
وليد الركراكي

كشف وليد الركراكي، المدير الفني للمغرب، عن أن منتخب بلاده ليس مرشحًا للفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية "الكان" 2023 المقبلة بكوت ديفوار.

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وشدد على أن المنتخب المغربي دائمًا ما يواجه صعوبات في نهائيات كأس العالم، حيث كانت أخر مرة صعد فيها للمباراة النهائية في 2004.

تصريحات وليد الركراكي

تحدث الركراكي، في تصريحات كشفتها صحيفة " المنتخب المغربية"، حيث قال: "منتخبنا ليس مرشحًا للتتويج باللقب الإفريقي"، مشيرًا إلى أن حديثه في السابق جاء بعد الوصول للمركز الرابع في مونديال قطر السابق 2022.

وتابع: "المنتخب المغربي دائمًا ما يجد صعوبات في كأس أمم إفريقيا، حيث كانت اَخر مرة وصل فيها للنهائي في 2004، فكنت لاعبًا في ذلك الوقت وكنت أمتلك شعر".

وأختتم الركراكي تصريحاته بالتعليق على المرشحين للفوز باللقب، فقال: "أرى أن كل من؛ مصر، كوت ديفوار، نيجيريا، الجزائر، تعد المنتخبات المرشحة دائمًا للفوز باللقب، كما عُرفت تطورًا ملحوظاً والتي كانت غائبة عن المونديال، لذلك فمهمتنا صعبة للغاية".

وكان المنتخب المغربي قد نجح في تحقيق المركز الرابع في كأس العالم خلال النسخة الماضية 2022 الماضية.

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري جاء في المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية 2023، والتي تضم؛ غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

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