الزمالك يتقدم بتظلم لرابطة الأندية بشأن عقوبة محمد عواد

قدمت اللجنة الثلاثية برئاسة عماد البناني مساء اليوم السبت تظلمًا لرابطة الأندية المصرية المحترفة بإلغاء عقوبة محمد عواد في لقاء البنك الأهلي الأخير.

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وطلبت اللجنة الثلاثية في طلبها الغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها محمد عواد في مباراة البنك الأهلي مستندا على آراء تحكيمية عديدة بأن واقعة الطرد لم تكن تستدعي هذا القرار.

وشهدت مباراة الزمالك والبنك الأهلي حالة تحكيمية مثيرة باحتساب كرات أحمر على محمد عواد ، وتعد جدلية من الناحية التحكيمية خلال مباراة الجولة الثالثة من الدوري على ملعب استاد القاهرة.

ولعب نادي الزمالك حتي الان 3 مباريات تعادل في مباراتين وحقق فوزًا وحيًدا في بطولة الدوري المصري الممتاز بمسمى دوري نايل .

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة يوم السبت الموافق 21 من شهر أكتوبر 2023 الجاري في الجولة الرابعة بدوري نايل .

موعد مباراة الزمالك وسموحة

تبدأ مباراة الزمالك و سموحة في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، و 7 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و8 مساء بتوقيت الإمارات .