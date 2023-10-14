يستعد منتخب المغرب لمواجهة نظيره كوت ديفوار مساء اليوم السبت، وديا على ملعب فيليكس هوفويت بوانييه، في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة كأس أمم أفريقيا 2024، والتي يستضيفها الأخير على ملاعبه.





وتأهل منتخبي المغرب وكوت ديفوار (البلد المستضيف) بشكل رسمي إلى بطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة.



وصعد منتخب أسود الأطلس إلى كأس أمم أفريقيا بعد حل وصيفا في مجموعته برصيد 6 نقاط، خلف جنوب أفريقيا (المتصدر) الذي يملك سبع نقاط.



دائم ما تتسم مباريات المغرب وكوت ديفوار باندية والقوة لما يملكه المنتخبين من لاعبين مميزين ويعتبر لقاء اليوم اختبار قوي لكلاهما قبل إنطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية.



آخر ثمان مباريات بين المنتخبين كانت لمصلحة أسود الأطلس الذي نجح في التفوق عليه في 3 مباريات، مقابل مرتين لصالح الأفيال، وخيم التعادل بينهما في ثلاث مواجهات.





الأفيال الإيفوارية لا تعرف طعم الفوز على المغرب منذ 7 سنوات:



فشل منتخب كوت ديفوار في الإنتصار على المغرب وكان آخر فوز له على الأسود منذ 7 سنوات تحديدا في 20 يناير من عام 2016 عندما تواجه المنتخبين في دور المجموعات من بطولة أمم أفريقيا والتي توجت بها الكونغو الديموقراطية في نهاية المطاف.



منذ ذلك الحين فشل منتخب كوت ديفوار في تحقيق الإنتصار على المغرب، إذ ألتقى المنتخبين في 4 مواجهات فاز المغرب في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة.



ويعول منتخب كوت ديفوار على نجومه على رأسهم جيان ميشيل سيري، و ابراهيم سنجاري وسيرجي أورييه، كريستان كواميه، وكريستيان هالر، فيما يعتمد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي، على أبرز نجومه وهم يوسف النصيري، وفيصل فجر، وحكيم زياش، وسفيان أمرابط، وياسين بونو، عزالدين أوناحي.

