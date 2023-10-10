سانشو "كبش فداء" للسيطرة على لاعبي مانشستر يونايتد

أصبح جادون سانشو، لاعب مانشستر يونايتد، على أعتاب الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد الخلاف الذي حدث بين اللاعب وإيريك تين هاج، المدير الفني للشياطين الحمر.

تطورات أزمة سانشو ومانشستر يونايتد

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن مانشستر يونايتد لديه حرص شديد على رحيل سانشو عن الفريق في يناير المقبل، حيث سيعملون على دفع راتبه من أجل رحيله على سبيل الإعارة.

وأشارت إلى أن أندية ترغب في التعاقد مع سانشو ومنهم يوفنتوس الإيطالي وبوروسيا دورتموند الألماني، واللذان يرغبان في ضمه في الميركاتو الشتوي المقبل.

وشددت التقارير على أن 60 مليون جنيه إسترليني يعد السعر المطلوب من قبل مانشستر يونايتد في الاستغناء عن سانشو، من أجل رحيله بشكل نهائي عن قعلة "أولد ترافورد".

تين هاج يرحب برحيل سانشو

في سياق متصل، أبدى إيريك تين هاج، المدير الفني لليونايتد، رغبته في رحيل سانشو عن الفريق، بعدما تم طرده من الفريق.

وشدد مدرب مانشستر يونايتد على أن سلوك اللاعبين تحسن بشكل لافت للنظر، بعدما تعرض سانشو للطرد خلال الفترة الماضية.

سبب طرد سانشو من مانشستر يونايتد

تعرض سانشو للطرد من الفريق الأول لكرة القدم بمانشستر يونايتد، بعد الخلاف العلني بين اللاعب وتين هاج، خلال التدريبات، هذا الأمر الذي أدى إلى استبعاده اللاعب من مواجهة اَرسنال في نهاية أغسطس الماضي.

وكشف اللاعب أنه "كبش فداء" لما يحدث من عدد من اللاعبين، وذلك خلال منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" سابقًا و" x"حاليًا، قبل أن يقوم بحذفه.

ورفض اللاعب الاعتذار للمدرب إيريك تين هاج، مما جعله يتم استبعاده من تدريبات الفريق، كما أن الفريق الإنجليزي قرر عدم عودة اللاعب للتدريبات خلال الفترة المقبلة حتى لو قدم إعتذارًا.