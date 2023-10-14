السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

"وجبة ترمس".. كشف ملابسات إصابة 80 شخصًا بتسمم غذائي بالجيزة

وجبة ترمس
وجبة ترمس

تواصل جهات النيابة العامة بالجيزة، من مباشرة التحقيق حول واقعة تسمم 80 شخصًا، وذلك جراء تناولهم ترمس خلال حضورهم إحدى حفلات الزفاف بالعياط جنوب محافظة الجيزة، واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصابين، وطالبت رجال المباحث بسرعة عمل التحريات لكشف ملابسات الواقعة والوقوف على أسبابها.

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بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقى رجال الأمن بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، مفاده رود إشارة من مستشفى العياط المركزي، بفيد باستقبال قرابة 80 شخصا إدعاء إصابة بالتسمم، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

والفحص وعمل التحريات التي كشفت إصابة 80 شخصا بحالة تسمم وذلك جراء تناولهم وجبات "ترمس" في إحدى حفلات الزفاف بمنطقة العياط، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، للاطمئنان على صحتهم، وتحرر محضر بالواقعة.

 

كما صرح الاطباء المسؤلين عن حالة المرضى أن الحالة الصحة لأغلب المصابين مستقرة، وذلك إثر عمليات غسيل معدة لبعضهم وتماثلهم للشفاء، وخروج البعض الآخر من المستشفى بعد تقديم العلاج اللازم لهم.

 

يذكر أن أغلب المصابين من بينهم صغار وأنهم جميعا كانوا متواجدين في حفل زفاف بمنطقة العياط وتناولوا وجبة ترمس أصيبوا بحالات إعياء وتسمم غذائي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

 

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