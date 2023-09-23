الجيزة والواحات.. حوادث الطرق تسفر 15 مصابًا

أصيب، منذ قليل، 7 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة أعلى طريق الواحات الصحراوى ونقلوا جميعًا إلى المستشفى، وحرر محضرا بالواقعة.

بدات تفاصيل الحادث بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الواحات الصحراوى ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث ، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 7 أشخاص ونقلوا جميعهم الى المستشفى .

اصابة شخصين في حادث تصادم بالدقي

وفي سياق متصل، أصيب شخصين اصطدمت بهما دراجة بخارية بمنطقة الدقي، وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

كانت تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري، بشارع التحرير في الدقي، حيث انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين أن دراجة بخارية اصطدمت بشخصين، مما أسفر عن إصابتهما، وتم نقلهما إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 6 في انقلاب سيارة بمدينة 6 أكتوبر

كما أصيب شخصين، نتيجة انقلاب دراجة بخارية، في مدينة 6 أكتوبر، وتم نقلهما إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لإسعافهما، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تقدم أجهزة وزارة الداخلية، مجهودات ضخمة للحفاظ على المواطنين، حيث قدمت الإدارة العامة للمرور إرشادات للتعامل مع هطول الإمطار أثناء قيادة السيارات، تجنبًا لوقوع أي حوادث وسقوط مصابين.

وتضمنت توصيات الإدارة العامة للمرور:

1- السير بسرعات منخفضة نظرًا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار.

2- التحكم في عجلة القيادة للسيارات جيدًا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا.

3- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

4- تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.

5- استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

6- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.

7- تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث.

8- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كيلومترات فى السرعة من "40 - 50 مترًا" بسرعة 100 كم.

9- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

10-تجنب السرعات الجنونية اثناء القيادة على الطرق.