التحقيق في إصابة 3 أشخاص بحروق بمياه نار أثناء مشاجرة في الجيزة

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة إصابة 3 أشخاص بحروق نتيجة إلقاء مياه نار عليهم أثناء مشاجرة في الجيزة بمنطقة فيصل.

واستدعت النيابة العامة الشهود لسماع أقوالهم حول الواقعة وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث.

وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وكتابة تقريرمفصل عن الحالات لبيان ما بها من إصابات وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد تلقت غرفة إدارة شرطة النجدة بلاغا يفيد بحدوث مشاجرة ووجود مصابين بمنطقة الطوابق في فيصل.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث لفرض السيطرة الأمنية ومنع تجدد الاشتباكات وتم ضبط المتهمين.

وكشفت التحريات الأولية تبين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات سابقة، واستخدم فيها آحد الأشخاص مياه نار مما أسفر عن سقوط 3 مصابين بحروق بالجسم.

تم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج، وضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة.

وفي واقعة آخرى أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بقتل شقيقة بطعنات نافذة فى البطن بمنطقة حلوان.

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة وفاة شاب علي يد شقيقه بسبب خلافات مالية في حلوان بعدما طعنه بجروح نافذة في منطقة البطن.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثة لحين الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية للجثة حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها وتوقيتها والإصابات وإصدار تصريح الدفن.

كما طالبت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

وتوصلت تحريات المباحث لصحة الواقعة وتمكنت من ضبط المتهم وسلاح الجريمة واعترف المتهم برتكاب الجريمة وتحرر محضر بالحادث وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي واقعة آخرى طالبت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية في حادث وفاة شاب بعد سقوطه من شرفة منزله بالطابق السابع بمنطقة النزهة.

وثبت بتقرير الصفة التشريحية أن سبب الوفاة جاء بعد تعرضه لحالة نزيف حاد نتيجة كسر فى قاع الجمجمة، كما وجد آثار لعدد من الكدمات وإصابات في مختلف آنحاء الجثة.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة سقوط مواطن من شرفه منزله بمنطقة النزهة، وتعود أحداث الواقعة عندما عثر سكان الحي على جثة شاب أسفل عقار بمنطقة النزهة الجديدة.

وتم نقله إلى المستشفى التي أخطرت النيابة ووضع الجثة تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية والتصريح بالدفن.

