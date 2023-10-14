21 أكتوبر.. مرافعة النيابة في "اللجان النوعية بحلوان"

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، قراراً في إعادة محاكمة 5 متهمين فى قضية "اللجان النوعية بحلوان" بتأجيل الدعوى إلى جلسة 21 أكتوبر لمرافعة النيابة.



وتضمنت اتهامات النيابة العامة، بحق المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، أنهم أزهقوا روح مواطنًا وخطفوا واحتجزوا آخر لتعذيبه، خلال الأحداث التي أعقبت فض اعتصامي رابعة والنهضة.

المُشدد لسارقي شركة في مدينة نصر

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، في التجمع الخامس، حُكماً بمُعاقبة 4 مُتهمين بالسجن المُشدد 5 سنوات لما أسند إليهم من سرقة أموال شركة في مدينة نصر.

كانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهمين وهم :محمود.م وعبد الرحمن.س ومحمد.ص ومحمد.ح أنهم سرقوا المبالغ المالية المُبينة قدراً بالأوراق الخاصة بتلك الشركة.

أكدت أوراق القضية أن جريمة السرقة بالإكراه نتج عنها السطو على مبلغ قدره 44500 جنيهاً، وذلك بعد قاموا باقتحام الشركة، وقام المُتهم الأول برفع سلاح أبيض (كتر) في وجه المجني عليها مُديرة الفرع إسراء.ا.

نجح الجاني بهذه الوسيلة في شل مُقاومتها وسرقة المبالغ المالية، وشهد مسرح الجريمة تواجد المتهمين الثاني والثالث لإتمام عملية الإلهاء من أجل تسهيل مهمة السرقة.

ورسم أمر الإحالة دور المُتهم الرابع، حيث أكد على قيامه بطريقي الاتفاق والمُساعدة مع المُتهمين من أجل ارتكاب الجريمة، وساعدهم بأن أمدهم بمكان تواجد الخزينة والمسروقات فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق.