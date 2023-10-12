الأربعاء.. استكمال محاكمة المتهمين في خلية حازمون

تُواصل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا، المُنعقدة في مجمع محاكم بدر، يوم الأربعاء، مُحاكمة 5 متهمين بالانضمام إلى جماعة حازمون، وستُخصص الجلسة لسماع شهود الإثبات فضلاً عن فض الأحراز.

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ستُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمـد متولي محمود زيدان ومحمد نبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 3257 جنايات المرج تُهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة أُسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.

كما يُواجه المُتهمون تهمة تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة.

كما أسندت النيابة العامة للمُتهمين تهمة الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.