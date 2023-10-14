السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

اليوم.. محاكمة مُعتز مطر ومحمد ناصر وآخرين في "تمويل الإرهاب"

محكمة
محكمة

تستكمل  الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، مُحاكمة معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع وعبد الله الشريف و14 متهماً آخرين بتهمة تولي قيادة جماعة إرهابية وارتكاب جريمة  تمويل الإرهاب.

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الطلقة الأخيرة.. ملاك الرحمة تُفارق الدُنيا بطريقة مأساوية

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عصا معدنية تُدوُّن كلمة النهاية.. فتاة تفقِدُ حياتها على يد حبيبها

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين انهم  تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.

كما يوُاجه المُتهمون تُهمة إيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون.

وشملت الاتهامات الاتهام بالإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

علاوة على الاتهام بمنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح بأن تولي كلا منهم قيادة الهيكل الإداري لجماعة الإخوان..

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