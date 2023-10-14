روسيا تُصدر بيانًا عاجلاً حول العملية العسكرية في أوكرانيا

أعلنت "وزارة الدفاع الروسية"، تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 675 قتيلاً وجريحًا، وإسقاط 31 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت.

بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا سبع هجمات أوكرانية وبلغت خسائر العدو 215 قتيلا وجريحا وتدمير أسلحتهم وعتادهم.

على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا هجومين أوكرانيين وقضت على نحو 30 عسكريا.

على محور دونيتسك بلغت خسائر العدو 185 عسكريا، وتم تدمير أسلحة غربية ومحطة توجيه إلكترونية.

على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 170 عسكريا أوكرانيا.

على محور زابوروجيه تم صد خمس هجمات أوكرانية والقضاء على أكثر من 35 عسكريا أوكرانيا وتدمير أسلحتهم الغربية.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو أكثر من 40 عسكريا والعديد من الأسلحة.

أسقطت الدفاعات الروسية 31 مسيرة في جمهورية لوغانسك، ومقاطعات خاركوف وزابوروجيه وخيرسون.

بوتين يُعلن استعداد روسيا لتنظيم ترحيل المواطنين من إسرائيل وفلسطين

دعا الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، جميع الروس الراغبين بمغادرة منطقة الصراع الدائر في الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية إلى الاتصال بسفارة بلادهم بسرعة من أجل هذا الغرض، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الجمعة.

وأكد الرئيس بوتين للصحفيين أن روسيا مستعدة لتنظيم عمليات ترحيل المواطنين من إسرائيل وفلسطين في أي وقت عندما تتهيأ الظروف المناسبة لذلك.

وأضاف: "نحن مستعدون في أي وقت (لتنظيم ترحيل المواطنين)، عندما تكون هناك الظروف الملائمة لذلك، هناك عمليات قصف تجري كل يوم".

وتابع بوتين ردًا على سؤال حول تنظيم إخراج المواطنين من منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي: "إذا أراد أحد ما مغادرة إسرائيل، تفضلوا، يمكن القيام بذلك في أي لحظة".