وقف إطلاق النار في غزة.. رسالة عاجلة من مجلس السفراء العرب للمسؤولين الإيطاليين

وجه مجلس سفراء الجامعة العربية في إيطاليا، رسالة رسمية إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أنطونيو تاياني وإلى رئيس مجلس الشيوخ إجنازيو لا روسا وإلى رئيس مجلس النواب لورنزو فونتانا حول الوضع الراهن في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية ورفض الهجره لاهل غزه.

وقف اطلاق النار فورا في قطاع غزة

وشدد المجلس في رسالته على ضرورة وقف اطلاق النار فورا في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، ورفض فكرة الهجره لاهل غزه وخروجهم من أرضهم.

احتلال عسكري مباشر

وأشار المجلس للاجتماع الطارىء لوزراء الخارجية العرب الذي أكد على الجانب الإنساني والعواقب المترتبة من عمل عدواني محتمل من جانب الجيش الإسرائيلي وما يليه من احتلال عسكري مباشر .

عمل عدواني ضد السكان المدنيين بأسلحة محرمة دوليا

واضاف المجلس إن مثل هذا العمل يستحق الإدانة بشكل مطلق على المستوى والدولي، ويدين القرار أي عمل عدواني ضد السكان المدنيين بأسلحة محرمة دوليا في انتهاك صريح لحقوق السكان الفلسطينيين وضرورة رفع الحصار عن غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.

الضغط على إسرائيل لإنهاء سلطة احتلالها للأراضي الفلسطينية



وناشد مجلس السفراء العرب في روما الحكومة الإيطالية من أجل الضغط على إسرائيل لإنهاء سلطة احتلالها للأراضي الفلسطينية ووقف الاحتلال المستمر لأجزاء متزايدة من الأراضي بطريقة غير قانونية على الإطلاق ووقف تقويض عملية السلام وحل الدولتين.

مظاهرات في روما بسبب العدوان على الشعب الفلسطيني

وقد احتشد عدد كبير من المواطنين الإيطاليين في روما، للتضامن مع الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، ولإعلان مساندتهم لأهالي قطاع غزة.

وجاءت هتافاتهم ضد ما يحدث من الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، : “ لا للعدوان على غزة ، فلسطين حرة”، حيث

جائوا من جميع أنحاء ايطاليا ليلبوا دعوة الجالية الفلسطينية والجاليات العربية الى روما وتجمعوا في ساحة vittorio بالالاف ليعبروا عن تصامنهم مع الشعب الفلسطيني وليستنحروا ويدينو بشدة العدوان على غزة .

يافطات كثيرة رفعت في التظاهرة التي لم تعرفها منذ زمن روما بينها : لوقف العدوان الهمجي على غزة، فلسطين حرة ، اسرائيل دولة مجرمة و الشعب الإيطالي يساند فلسطين، ولم تغيب شعارات الإدانة لموقف الحكومة الإيطالية المنحاز لاسرائيل .

هذا بالإضافة إلى منظمات عديدة شاركت في التظاهرة بينها الحزب الشيوعي الإيطالي، منظمات سلام ، اتحاد الجاليات العربية وجمعية الصداقة الإيطالية العربية.