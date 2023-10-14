سيدات الصيد تفزن على سموحة فى الدورى الممتاز لكرة السلة

حقق فريق سيدات كرة السلة بنادى الصيد الفوز على نظيره سموحة بنتيجة 55/66 فى اولى مباريات الدورة المجمعة الثانية للدور التمهيدى من بطولة الدورى الممتاز.



مثل الفريق اللاعبات: ريم أشرف زين العابدين، ريهام محمد سامح، زينة حسام منيع، سارة عمرو محمد، سلمى عمرو فايز،فريدة تامر ، فريدة مسعد، ليلى القوصي، مريم السطوحي،مريم محمد جابر، منة مدحت أبو سريع،نادين عمر عز الدين،نور السكري، نيرة مرسال، ليلى احمد يسر الدين .

الجهاز الفني والاداري:

محمود السداوي نائب رئيس الجهاز، احمد ابراهيم المدير الفني للدرجة الاولى ، مصطفى البوشي مدرب عام، فريد سمير مخطط أحمال،دكتورة ياسمين مجدي طبيبة، على الخطيب مدير إداري ، محمد عطا عامل ، احمد عصام لجنة كرة السلة.

كرة السلة بنادي الصيد

وعلى الجانب الأخر، تستمر فرق السلة بنادى الصيد المصري، فى مواصلة سلسلة الانتصارات، بمختلف البطولات، إذ شهدت تفوق الناشئات بمسابقة منطقة الجيزة لكرة السلة.

ناشئات صيد الدقى تفزن على المعادى ببطولة كأس منطقة الجيزة لكرة السلة

حقق فريق 13سنة (أ) ناشئات لكرة السلة بصيد الدقى الفوز على فريق المعادى بنتيجة 18/33 فى إطار مباريات كأس منطقة الجيزة تحت 14سنة.

ضمت قائمة الفريق اللاعبات جنى عبدالعزيز، جنى مهنا، جومانة أحمد، رويدة جمال، سلمى عزت، عاليا أحمد، فاطيما عبده، فرح وليد، كنزى سامح ، لارا هيثم، لارا وائل، لى لى توفيق، ملك خالد، نادين شريف، نادين على ، نور محمد، هنا عبد الصمد، هيا هيثم.

سلة 14 سنة (ب) تتفوق على البطل الأوليمبى ببطولة كأس المنطقة

تمكن فريق 14سنة (ب) ناشئات لكرة السلة بصيد الدقى من الفوز على البطل الأوليمبى بنتيجة 5/63 فى المباراة التى جمعت الفريقين ببطولة كأس منطقة الجيزة لكرة السلة.

ضمت قائمة الفريق اللاعبات تيا نادر ، جويرية سمير ، خديجة ابراهيم ، حبيبة وائل ، ديما على ، رزان شريف ، سارة عفيفى ، سارة مصطفى ، فريدة بكرى ، فريدة فتحى ، فريدة عبيد ، ليلى عيسوى ، لينة عاصم ، مريم محمد ، ملك شريف ، ملك السنهورى ، ملك عمرو ، ملك جودة ، منة الله حسين ، منة جودة ، نايا عمرو ، نور سامى ، هنا مختار.