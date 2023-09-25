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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

صيد الدقي يفوز على أكتوبر ببطولة منطقة الجيزة لكرة الطائرة

فريق 19 سنة لكرة
فريق 19 سنة لكرة الطائرة بصيد الدقي

فاز فريق 19سنة ناشئين للكرة الطائرة بصيد الدقي علي نادي أكتوبر بنتجية ١/٣ فى اللقاء الذى جمع الفريقين على صالة اكتوبر، في اطار منافسات بطولة منطقة الجيزة.

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إدريس ينهى أزمة سفر لاعبة السباحة مع نادي الصيد واستمرار إجراءات التحقيقات

 

ضمت قائمة الفريق اللاعبين: محمد اشرف احمد، حمزه محمد صالح، مازن ماجد محمد، محمد احمد عصام، فضل عمرو فضل، محمد عماد مختار، احمد حسام الدين، محمود ايمن محمود، احمد محمد المصري، يوسف محمد عبد الله، عمر كريم السيد، ادهم احمد عصام، عمار حسين عبده، على خالد على، على احمد كمال، عمر زكريا رمضان، يوسف شريف يوسف، نور الدين وليد متولى.

الجهاز الفنى والاداري:

محمود غزال رئيس الجهاز، جاسر نشأت مدير القطاع، شادي مصطفي مدرب الفريق، جيلان فضل محلل تقني، وائل حسين مدرب أحمال، دكتور احمد زكريا فرغلى طبيب الفريق، عبد الصبور المدير الإداري، هاني عارف اداري القطاع، مسعد جمعه خدمات معاونة.

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