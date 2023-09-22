ناشئات صيد الدقي تهزمن الإعلاميين ببطولة منطقة الجيزة للكرة الطائرة

حقق فريق ناشئات صيد الدقي تحت 17 سنة للكرة الطائرة الفوز على نظيره الإعلاميين بنتيجة 3-صفر فى المباراة الثانية التى جمعت الفريقين على ملعب دجلة اكتوبر 2 ضمن منافسات بطولة منطقة الجيزة.



مثل صيد الدقي اللاعبات :فاطمه محمد حسني- جودي فرج الله - نور عطا - لينه الظواهري - فريده سلامه - فيروز فادي - كارما حاتم - ساره طارق - ياسمين تامر - زينه عمرو - فرح حسام - مريم محب - زينه النادي - سيجو - فريده احمد- مايا احمد نصر - رقيه احمد - فاطمه عيد - حبيبه عمر - ملك محمد حسين - مريم محمد حسين- زينه اشرف - مليكا مرتضى.



الجهاز الفني والاداري:

كابتن عماد نـوار المدير الفني،كابــــتن عاصــم عباس مدرب الفريق،كابتن رباب كامل اداري الفريق،دكتور الاء سعد علاج طبيعي،محمود حسانين فني ملاعب.