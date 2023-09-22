الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ناشئات صيد الدقي تهزمن الإعلاميين ببطولة منطقة الجيزة للكرة الطائرة

بوابة الوفد الإلكترونية

حقق فريق ناشئات صيد الدقي تحت 17 سنة للكرة الطائرة الفوز على نظيره الإعلاميين بنتيجة 3-صفر فى المباراة الثانية التى جمعت الفريقين على ملعب دجلة اكتوبر 2 ضمن منافسات بطولة منطقة الجيزة.

 

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مثل صيد الدقي اللاعبات :فاطمه محمد حسني- جودي فرج الله - نور عطا - لينه الظواهري - فريده سلامه - فيروز فادي -  كارما حاتم -  ساره طارق - ياسمين تامر - زينه عمرو - فرح حسام - مريم محب -  زينه النادي - سيجو -  فريده احمد- مايا احمد نصر - رقيه احمد - فاطمه عيد - حبيبه عمر - ملك محمد حسين - مريم محمد حسين- زينه اشرف - مليكا مرتضى.


الجهاز الفني والاداري:

كابتن عماد نـوار المدير الفني،كابــــتن عاصــم عباس مدرب الفريق،كابتن رباب كامل اداري الفريق،دكتور الاء سعد علاج طبيعي،محمود حسانين  فني ملاعب.

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