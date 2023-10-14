الجمعية المصرية تنظم المهرجان العربي السابع للكُتّاب والإعلاميين

تنظم الجمعية المصرية للكُتّاب والإعلاميين الشبان، الثلاثاء المقبل، المهرجان العربي السابع للكُتّاب والإعلاميين الفائزين بالذهب، بقاعة نجيب محفوظ بجريدة الأهرام.



يأتي الحفل برعاية وتنظيم الكاتب الصحفي محمد صفوت، رئيس الجمعية المصرية للكُتّاب، ومن المقرر أن يشهد تكريم المصريين الفائزين بذهبية الكُتّاب والإعلاميين، التالي ذكرهم: "الإذاعية منال هيكل، الدكتورة حنان يوسف، الدكتورة رباب عبدالرحمن، الإعلامية خديجة خطاب، الأديبة زينب عفيفي، الإعلامية أميرة عبدالعظيم، الإعلامية نادية محمود على، الصحفي أحمد راضي، الإعلامية نهلة حجازي، الصحفية سها سعيد".



بالإضافة إلى كل من: "الإعلامي الدكتور حسين حسني، الإعلامية دعاء حمزة، الكاتبة هبة عبدالعزيز، الإعلامية مروة الشرقاوي، المخرج خالد شبانة، الدكتورة سهير صالح، الإعلامية الدكتورة هويدا فتحي، الإعلامية بسمة حبيب، الصحفي عيد وحيد، الإذاعية نشوة محمد، الكاتب سمير الجمل، الإعلامية هبة عز العرب، الإعلامية نوال الحضري، الإعلامي أحمد فؤاد، الإعلامي ياسر رشدي، الإذاعي بهاء المالكي، الإعلامية الدكتورة رودي هشام، الإعلامية منة يعقوب".

وتقدمت جمعية الكتاب، بالشكر والتقدير لكل من: "الإعلامية ميرفت فراج، الإعلامية الدكتور دينا فكري، الاقتصادي أحمد رمزي، الصحفية سها سعيد، الصحفي صموئيل نبيل أديب، الفنان علي كمال، الأستاذ عبدالقادر أمبارز، الصحفي علاء الصاوي، الأستاذ حسن حسين خضر، الدكتور عيد محمد التميمي، المخرج كمال الشرقاوي، الإعلامية الدكتورة إيمان نبيل، الاقتصادي عنان جلال، الصحفي طارق السنوطي، الإعلامية شيرويت الجيار الإعلامية نادية محمود، الدكتورة نسرين عبدالعزيز، بالإضافة إلى كل من الصحفي جمال قنديل، والمستشار وليد سعد، الأستاذ محمد سيد خضر، والشيخ أحمد كريم البحيري، الصحفية أميرة منتصر"، ذلك لدورهم المميز في نجاح الأعمال بالكيان في الآونة الأخيرة.