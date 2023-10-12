الإعلامي محمد فودة يشيد بتنظيم حفل وزارة الصحة لتسلم مصر شهادة خلوها من فيروس "سي".. ويؤكد: احتفال يليق بمكانة مصر الدولية

أشاد الإعلامي محمد فودة، بالحفل الكبير الذي أقامته وزارة الصحة والسكان لتسليم منظمة الصحة العالمية الدولة المصرية شهادة بخلوها من فيروس التهاب الكبد الوبائي "سي" كأول دولة في العام، وتكريم مصر بجائزة Golden Tier المرموقة من منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أن الحفل ظهر بصورة تليق بحجم مصر ومكانتها الدولية.

أكد الإعلامى محمد فودة، أن مجهودات الوزير خالد عبدالغفار واضحة في الحفل، حيث خرج بشكل مبهر، موضحًا أن د. خالد عبدالغفار يبذل قصارى جهده لتحقيق رؤية القيادة السياسية، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية منحت مصر شهادة خلوها من فيروس سى، وهى أول شهادة تحصل عليها أول دولة في العالم استطاعت أن تقضى على فيروس سى في شهور قليلة، باستخدام الأدوية المصرية وبالمجان، من خلال الحملة الرئاسية 100 مليون صحة لتحقيق أهداف عام 2030 في وقت مبكر.

كان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، احتفل بهذه المناسبة وذكر أن اليوم يعد تتوجيًا لمصر، لاحتفالها بالحصول على الشهادة الذهبية لإكمال مسار القضاء على التهاب الكبد "الفيروسي سي"، وذلك بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وعدد من الوزراء المصريين والعرب ودول إقليم شرق المتوسط والسفراء وممثلي المنظمات الدولية، بمنطقة أهرامات الجيزة.



وقال وزير الصحة والسكان خلال كلمته إن المصريين جميعًا يحتفلون بإنجازٍ غير مسبوق في تاريخ دولتنا العظيمة جمهورية مصر العربية، بحصول مصر على الشهادة الذهبية لإكمال مسار القضاء على "فيروس سي".

كان وزير الصحة والسكان قد استعرض رحلة مصر مع "فيروس سي" من قائمة الدول الأعلى في معدل انتشار المرض لأول دولة في العالم تحصل على الإشهاد الدولي لإكمال مسار القضاء عليه، وهي شهادةً على صمود الدولة المصرية والدعم اللامحدود المقدم من رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي.