تفاصيل تطبيق خطة الدولة لتخفيض أسعار السلع الأساسية (فيديو)

سامح الخشن، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدولة اتخذت مجموعة من القرارات بهدف تخفيض تكلفة المنتج، بالإضافة إلى تعليق بعض الرسوم والجمارك على مستلزمات الإنتاج للمواد الخام.

وتابع “الخشن” خلال تصريحاته عبر فضائية “ dmc”، اليوم السبت، أن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية تأتي ضمن تلك القرارات، لافتا إلى أن تخفيض التكلفة سيؤدي لتخفيض السلع، وزيادة المعروض من السلع، متابعا: كل السلاسل الغذائية ملتزمة بالمبادرة.

وأشار إلى أن سيتم كتابة الأسعار على كل عبوة الحد الأقصى للسعر، ولا يجب أن ترتفع سعر السلع عن الحد الأقصى المحدد، لافتا إلى إلى أن بعض السلاسل المشاركة في المبادرة من خلال تقليل هامش الربح أو إلغائه، لكن المؤثر الأساسي في المبادرة هو قرارات الدولةـ وهدفها الخاص بتقليل تكلفة الإنتاج.

وشدد الخشن على أن السلاسل الغذائية ستوفر اليوم السلع بأسعار أقل،قائلا:"أسعار الدواجن والبيض ستنخفض بنحو 15%، أما الزيت والأرز والفول والعدس والمكرونة والسكر، سيتراوح الانخفاض بين 15% إلى 25%".

تشهد 7 سلع أساسية انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار اليوم السبت، إذ تتراوح نسبة انخقاض الأسعار بين 15 و 25%، جاء ذلك الانخفاض بالتزامن مع مبادرة تخفيض أسعار السلع التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي والتي تستمر لمدة 6 أشهر تبدأ من اليوم 14 أكتوبر.

تأتي تلك المبادرة في إطار حرص الحكومة على تخفيف العبء عن كاهل المواطن بعد الارتفاعات غير المسبوقة التي تشهدها كافة السلع خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا وما تلاها من الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت على أكبر اقتصاديات العالم.

وارتفعت عمليات البحث على سعر كيلو السكر بعد بدء اليوم الأول من المبادرة وهو ما سنوضحة في السطور التالية:

أسعار السكر اليوم

ويتراوح سعر السكر في السوق المحلي اليوم من 35 جنيهًا للسكر الشعبي حتى 40 جنيهًا للسكر المعبأ فاخر، ومن المقرر أن ينخفض سعر ليصل إلى 30 جنيهًا للكيلو تنفيذ لمبادرة رئيس الوزراء.

سعر كيلو السكر المعبأ الشعبي في المحال التجارية والسلاسل الغذائية يصل سعره من 29.95 جنيه إلى 33.5 جنيه ويختلف سعر باختلاف المنطقة وبعد المبادرة من المقرر أن يصل سعر ما بين 24 و 28 جنيه.

وسجل سعر كيلو السكر الناعم الفاخر نحو 39 جنيهًا، في المحال التجارية والسلاسل الغذائية الكبرى، ومن المقرر أن يباع بعد تطبيق المبادرة بسعر 30 جنيهًا للكيلو.

وسجلت عبوة السكر الأبيض وزن 500 جرام سعر 18 جنيهًا، وعبوة السكر البودر 500 جرام بسعر 21.45 جنيه.

وكان قد وصل سعر السكر الأبيض الضحى وزن 500 جرام عند 19.25 جنيه.

فيما سجل سعر السكر البودرة الضحى وزن 500 جرام نحو 21.45 جنيه.

سجل سعر السكر تسليم أرض المصنع نحو 35 ألف جنيه للطن.

وصل سعر الكيلو في المجمعات الاستهلاكية ما بين 20 لـ25 جنيه.