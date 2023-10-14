وزير الخارجية التركي يبحث مُستجدات حرب غزة في مصر

التقى وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، نظيرته الألمانية "أنالينا بيربوك" في القاهرة، في إطار بحثه آخر مُستجدات النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم السبت.

وبحث الجانبان القصف الإسرائيلي لقطاع غزة ومسألة تقديم المساعدات الإنسانية للقطاع وإجلاء المدنيين منه.

وأعلن في تركيا أنه من المنتظر أن يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية التركي فيدان، بعد مباحثات سيجريها الأخير مع نظيره المصري سامح شكري.

والسبت الماضي، شنت "حماس" عملية "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة.

ودارت حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وتشن غارات جوية وقصفا عنيفا على قطاع غزة.

وزير الخارجية التركي يزور مصر لبحث قضايا المنطقة

يتوجه وزير الخارجية التركي، "هاكان فيدان"، إلى "مصر" في زيارة رسمية يومي 13 و14 أكتوبر، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية في نبأ عاجل لها، مساء الخميس.

جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية: "سيقوم وزير الخارجية بزيارة رسمية لمصر يومي 13 و14 أكتوبر 2023، بُناءً على دعوة وزير الخارجية سامح شكري".

من المنتظر خلال اللقاءات مناقشة جوانب علاقاتنا الثنائية كافة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية الراهنة والقضايا الدولية.