خدره بمساعده صديقه.. رفض طعن متهم هتك عرض شاب في سوهاج

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم " عبدالله. خ" حيث قام بهتك عرض شاب بمساعده شريكه وأيدت حكم السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات الصادر ضده.

هتك عرض شاب في سوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الودود زلمة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الله، وعطية أحمد عطية، وأمانة سر حازم خيري.

وكانت محكمة جنايات سوهاج حكمت حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات في الاتهامات المنسوبة إليه.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه وبمساعده شريكه هتكوا عرض المجنى عليه وكان ذلك بالقوة والتهديد بأن استدرجاه لمسكنهما وقدما إليه مياه غازية تحتوى على مادة مخدرة.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه عقب تناوله لها غاب عن الوعى فقاما بحسر ملابسه عنه وهتك عرضه وعقب ذلك بتاريخ لاحق قاما بهتك عرضه مرة أخرى بعد تهديدهما له بفضح أمره إن لم يستجيب لرغباتهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وفي واقعة أخرى رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم أحدث عاهة مستديمة لمواطن بدمياط وأيدت حكم الحبس لمدة عام الصادر ضده.

وكانت محكمة جنايات دمياط أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم في قضية النيابة العامة رقم ١٦٢ دمياط الجديدة بالسجن لمدة عام وأيدت حكم الحبس الصادر ضده.

وجاء بأوراق القضية أنه على أثر خلاف عائلي سابق بين شقيق المجنى عليه، والمتهم بدر بسبب الجيرة حيث إنهما يقطنا بذات العقار وحال عودة المجني عليه لمنزله عقب إدائه صلاة الجمعة أبصر شقيقه والمتهم نشبت بينهما مشادة كلامية وحال تدخله لفض الخلاف تعدى عليه المتهم باداه حجر قاصدا إيذائه فأحدث إصابته بالرأس ووقع مغشيا عليه، وقد تخلف لدية من جراء تلك الإصابة عاهة مستديمة متمثلة فى كسر بعظام الجمجمة وتقدر نسبتها بحوالي ( خمسة %) وقر المتهم هاربا ، وقد توصلت تحريات المباحث إلى صحة ارتكاب المتهم للواقع.