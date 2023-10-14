"الجنزورى" نقيبا لأطباء كفر الشيخ

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء بمحافظة كفرالشيخ، عن فوز الدكتور أحمد الجنزوري، بمنصب نقيب أطباء كفر الشيخ، وذلك بعد منافسة بكل قوه بينه وبين الدكتور وائل أبو المجد مدير عام مستشفي كفرالشيخ العام.

كما فاز بالعضوية فوق السن، الدكتور إبراهيم عبد المنعم، والدكتور أحمد مصباح بيومي .

وفاز أيضا الدكتور محمد فكري بمقعد تحت السن، وفاز الدكتور محمود زيدان أيضًا في هذا المقعد.

كانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بكفر الشيخ، قد قررت في وقت سابق تمديد فترة التصويت وذلك بهدف منح الفرصة لأكبر عدد ممكن من الأطباء للمشاركة .