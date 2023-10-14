مبادرة الحكومة تطفئ غليان الزيت.. ننشر أسعار اليوم بالتزامن مع تخفضيات الـ 25%

تراجعت أسعار الزيت اليوم السبت وذلك بالتزامن مع انطلاق المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، ولمدة ستة أشهر، والتي تتضمن نسب تخفضيات تصل إلى 25%، ومن المقرر ان تطفئ مبادرة الحكومة غليان الزيت.

وسجل سعر زيت سلايت ذرة 750 مل 50 جنيها

وبلغ سعر زيت حلوة 700 مل 42 جنيها

زيت قلية خليط 1 لتر 62 جنيها

بينما سجل سعر زيت عباد 1.6 لتر 82 جنيهًا

وسجل سعر زيت عباد الشمس حوالي 63.03 جنيه للزجاجة التي تزن 1 لتر

وبلغ سعر زيت الذرة كريستال وصل إلى 72.14 جنيه للزجاجة وزن 1 لتر

وبلغ سعر زيت عافية ذرة 700 مل نحو 62 جنيهًا

وسجل سعر زيت كريستال ذرة 1 لتر 70 جنيهًا

وقد بدأت اليوم مبادرة الحكومة لخفض السلع بالتعاون مع الجهات المعنية بتخفيضات تتراوح بين 15 و25% ، كما تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض، على تخفيض 15% على الدواجن المجمدة، والحية، والبيض، حيث شملت المبادرة أيضًا السكر والزيت والعدس والارز والمكرونة.