السبت 14 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مبادرة الحكومة تطفئ غليان الزيت.. ننشر أسعار اليوم بالتزامن مع تخفضيات الـ 25%

الزيت
الزيت

تراجعت أسعار الزيت اليوم السبت وذلك بالتزامن مع انطلاق المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، ولمدة ستة أشهر، والتي تتضمن نسب تخفضيات تصل إلى 25%، ومن المقرر ان تطفئ مبادرة الحكومة غليان الزيت.

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وسجل سعر زيت سلايت ذرة 750 مل 50 جنيها

 وبلغ سعر زيت حلوة 700 مل 42 جنيها

 زيت قلية خليط 1 لتر 62 جنيها

 بينما سجل سعر زيت عباد 1.6 لتر 82 جنيهًا

وسجل سعر زيت عباد الشمس حوالي 63.03 جنيه للزجاجة التي تزن 1 لتر

 وبلغ سعر زيت الذرة كريستال وصل إلى 72.14 جنيه للزجاجة وزن 1 لتر

 وبلغ سعر زيت عافية ذرة 700 مل نحو 62 جنيهًا

 وسجل سعر زيت كريستال ذرة 1 لتر 70 جنيهًا

وقد بدأت اليوم مبادرة الحكومة لخفض السلع بالتعاون مع الجهات المعنية بتخفيضات تتراوح بين 15 و25% ، كما تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض، على تخفيض 15% على الدواجن المجمدة، والحية، والبيض، حيث شملت المبادرة أيضًا السكر والزيت والعدس والارز والمكرونة.

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