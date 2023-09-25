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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أسعار الزيت والسكر والأرز في معارض أهلًا مدارس.. فيديو

معرض أهلا مدارس
معرض أهلا مدارس

كشف هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية بالجيزة، حقيقة اختفاء السكر من الأسواق.

وأكد الدجوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج على صالة التحرير على قناة صدى البلد، أن السكر متوفر في الأسواق، مضيفا أن سعر السكر في التموين يصل الكيلو لـ 12.6 جنيها.

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وتابع رئيس شعبة المواد الغذائية: سعر السكر في معارض الجيزة (أهلا مدارس) الـ5 وصل الكيلو 20 جنيها والدقيق بـ17 والأرز بـ20 جنيها، الزيت بـ40 جنيه 800 ملم.

وعلق: لا حقيقة لنقص السكر، لاعتمادنا على القصب والبنجر في موسم الحصاد، والمعارض تضخ دائما لكل المنتجات الاستراتيجية، مختتما: في معرض أهلا مدارس لدينا منتجات مثل الملابس ومواد مدرسية واللوبيا والفاصوليا والأرز السائب والمواد الغذائية والحلويات والجاتوه والتورت، في فروع(البدرشين، الجيزة، فيصل، امبابة ، أكتوبر).

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