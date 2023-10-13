خالد أبو بكر يهاجم الأمم المتحدة: سلملي على حقوق الإنسان (فيديو)

شن الإعلامي خالد أبو بكر، هجوما حادا على الأمم المتحدة بشأن موقفها من الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين وقصف غزة بوحشية، قائلا: "سلملي على الأمم المتحدة وحقوق الإنسان في إسرائيل، وما تقوم به تل أبيب ضد قطاع غزة.. هي حقوق الإنسان بتقفل عند إسرائيل بعد الظهر؟".

وأشاد خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم"، على فضائية "on"، مساء اليوم الجمعة، بالموقف المصري وتحذيرها من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع بمغادرة منازلهم خلال 24 ساعة والتوجه جنوباً".

ما يحدث في غزة لم يحدث طوال عقود

وشدد خالد أبو بكر، على أن ما يحدث في غزة لم يحدث طوال عقود، وهذا التوقيت من أصعب اللحظات التي مرت على القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن 7 أكتوبر 2023 من أكبر الهزائم التي تلقتها إسرائيل بعد حرب أكتوبر 1973.

وأكد محافظ القدس المحتلة، عدنان غيث، أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم القنابل الفوسفورية المحرمة دوليًا في قصف المدنيين بقطاع غزة.

وقال "غيث" خلال تصريحاته عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، إن فلسطين تحمل الولايات المتحدة المسؤولية عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

وتابع: "سنبقى على أرضنا ولن نقبل تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة".

وأعلنت "وزارة الصحة الإسرائيلية"، إصابة 3436 إسرائيليًا مُنذ بداية هجوم الكتائب الفلسطينية السبت الماضي، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة.

وأضافت الصحة، أنه يُوجد حاليًا في المستشفيات 394 مُصابًا منهم 99 إصاباتهم خطيرة.

وتعهدت إسرائيل بتصفية "حماس" وشنت حملة قصف واسعة النطاق أسفرت عن مقتل أكثر من 1500 فلسطيني وإصابة أكثر من 6000 آخرين.

وأفادت المصادر الإسرائيلية بأن عدد القتلى الإسرائيليين ارتفع إلى أكثر من 1400 شخص.

وفجر السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.