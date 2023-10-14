عمرو موسى: استمرار الأوضاع الحالية في فلسطين أمر غير مقبول (فيديو)

قال عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن استمرار الأوضاع الحالية في فلسطين أمر غير مقبول على الإطلاق، وسيكون له نتائج ضارة بشأن الاستقرار في الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط.



وأضاف عمرو موسى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ضياء رشوان في برنامج "مصر جديدة" المذاع على فضائية "etc"، أنه كان يجب أن يذهب مجلس الجامعة العربية لمجلس الأمن من أجل مناقشة القضية الفلسطينية، معقبا: "صحيح مجلس الأمن به عيوب كثيرة ومقصر في أمور كثيرة، ولكن لما بتروح مجلس الأمن هو منبر دولي رئيسي يذهب إليه العرب ويطرحوا الأمر".

وتابع: " يجب على العرب أن يتحدثوا من منبر دولي بصوت واحد، وأن يتم دفع الأمور أنه إذا كان إسرائيل قالت ما عندها، وفلسطين قالت ما عندها، يجب دعوة الجميع إلى عملية تفاوضية ولكن ليس تحت منصة قوة واحدة، وإنما في إطار مجلس الأمن.

التفاوض يجب أن يكون له إطار زمني

وأردف عمرو موسى، أن التفاوض يجب أن يكون له إطار زمني وليس للأبد مثلما حدث في التسعينات، يتم الدعوة للتفاوض نحو السلام، على أساس مبادرة أوسلو التي وقع عليها الإسرائيليون ثم خرقوه.

وأوضح عمرو موسى أن الإعلام العربي والمصري يجب أن يكون واضح في ملف الأزمة، صمود فلسطين مهم، زالبقاء في الأراضي أمر هام للغاية، ورفض نزوحهم على الإطلاق لأي دولة أخرى، "وزير الخارجية الأردني كان بيتكلم من شوية أن إخراج الفلسطينيين مسألة مش متعلقة بمصر وإنما كلام ملوش قيمة، ولا يجب على مصر أو أي دولة عربية أن تقبل وتتعاون مع أي سياسة تخرج الفلسطينيين من أرضهم".

واستشهد الفنان الفلسطيني على نسمان منذ ساعات ،خلال قصف إسرائيلي على قطاع غزة،إذ وتداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا في مختلف الصفحات صوراً ومقطع فيديو لاستشهاد الفنان الفلسطيني، الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية في إحدي الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة.

وظهر نسمان في الفيديو الذي نشره على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي قبل وفاته قائلا:"الاحتلال مش قادر على الأبطال اللي بيخبطوا على وشهم ،بس قادرين على المدنيين اللي في غزة،الاحتلال مش قادر على اللي بيخبطهم على مناخيرهم، الدولة النووية اللي عاملة نفسها دولة".



واستكمل حديثه قائلا:" مش قادرين على الجنود الفلسطينيين وهذا ما وعدنا به الله ورسوله، وأنا بحكي معاكم ممكن ينزل حجز بلوك عليا وتنتهي الرواية أو الرسالة

وهو شرف عظيم ،وفي النهاية أن ربنا يصطفي منا الشهداء، شوفنا أطفال غزة بيلعبوا بيهم لعب،حياك الله يا شعب فلسطين ،والله لو علمتواوإيه لا نخاف أو نهاب أحدًا غير الله".

نبذة عن الشهيد الراحل الفنان على نسمان

معلومات عن الفنان الراحل على نسمان

على نسمان مواليد 15 إبريل 1985

ولد على عبدالله حسن نسمان في غزة، وهو ناشط سياسي وكوميدي ومدون فلسطيني.

شارك في عدة مسلسلات فلسطينية، من بينها مسلسل الروح، ومسلسل بوابة السماء.

نشط على مواقع التواصل الاجتماعي بصفته مدونًا فلسطينيًا، وكان من أبرز المدوّنين، نشط ضد الاحتلال الإسرائيلي واتفاقية أوسلو التي تقودها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. وكان من أهم النشطاء البارزين خلال عملية طوفان الأقصى.

وينحدرُ من شمال مدينة غزة وقد قضى هناك سني عمره. أنهى الثانوية العامة وحصل بعد ذلك على شهادة البكالوريوس في إدارة المال والأعمال، وحصل على الدبلوم في إدارة المنظمات.

عمل نسمان في مجال النجارة، وشارك في عدة مسلسلات فلسطينية، بالإضافة إلى نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي