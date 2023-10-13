المفتي: القضية الفلسطينية لن تمت في ضمير المصريين وقيادتهم (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إنه تواصل مع الشيخ محمد حسين، مفتي الديار الفلسطينية بعد اندلاع أحداث العنف في إسرائيل.

وأوضح مفتي الديار المصرية خلال حواره ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"،مساء اليوم الجمعة، أن الشيخ محمد حسين يحب مصر بشدة ويقدر دور في مصر في مساعدة ودعم الشعب الفلسطيني خلال الأزمات التي يتعرض لها.

مصر قيادة وشعبا أعطت الكثير للقضية الفلسطينية

وأضاف المفتي أنه تناقش مع مفتي الديار الفلسطينية حول القضية الفلسطينية ووجودها في كيان الشعب المصري، مشددا على أن مصر قيادة وشعبا أعطت الكثير للقضية الفلسطينية وهي في ضميرالإنسان المصري والقيادة المصرية، ولم تمت يوما في ضميرنا جميعا كمصريين ونعتبرها قضية أساسية من ضمن قضايانا.

وطالب رئيس وزراء فلسطين، محمد أشتية، بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لافتًا إلى أن حكومة إسرائيل وزعت السلاح على المستوطنين لقتل الفلسطينيين.



وقال “أشتية” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، إن الشعب الفلسطيني لن يغادر أرضه، لافتًا إلى أنهم لن يقبلوا محاولات إسرائيل توزيع سكان غزة على دول العالم.

وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني، عباس أبومازن، أكد لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، رفض مخطط إسرائيل بتهجير شعب غزة.

وطالب بممر آمن لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما طالب العالم بإنهاء الصراع وحل عادل للقضية الفلسطينية.

ارتفاع حصيلة شهداء غزة



كانت الوزارة أوضحت أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 1537 شهيدًا، ونحو 6612 جريحًا، فيما بلغت الحصيلة بالضفة الغربية 35 شهيدًا وأكثر من 650 جريحًا، وصل منهم إلى المستشفيات 210 جرحى.

وقالت مُنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن الضربات الجوية الإسرائيلية الجارية على قطاع غزة أسفرت عن دمار كامل بالقطاع، مؤكدًا أنه لم يعد هناك أي مكان آمن يمكن للمدنيين الذهاب إليه.

وحذر المتحدث باسم المنظمة طارق ياساريفيتش خلال مؤتمر صحفي للأمم المتحدة في جنيف، أن النظام الصحي في قطاع غزة "بلغ نقطة الانهيار".

وبحسب المنظمة، فإن ستة من المستشفيات السبعة الكبرى في القطاع لم تعد تعمل سوى جزئيا.

وقال ياساريفيتش إن "مستشفى بيت حانون شمال غزة لم يعد يعمل بسبب الضربات الجوية المتتالية على مقربة منه والتي ألحقت أضرارا بالمستشفى والطرقات المجاورة.

وأضاف أن المستشفيين الرئيسيين في شمال القطاع، المستشفى الإندونيسي ومستشفى الشفاء، تخطيا طاقتهما الاستيعابية البالغة بالإجمال 760 سريرا مشيرا إلى أن 99% من أسرة مستشفى الشفاء باتت مشغولة في حين أن مستشفيات جنوب غزة بلغت أقصى طاقتها.