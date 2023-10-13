مصطفى بكري يكشف تفاصيل حوار الرئيس الفلسطيني مع وزير الخارجية الأمريكي (شاهد)

كشف الإعلامي مصطفى بكري، تفاصيل حوار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن مع أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، وفقا لمصادر فلسطينية مقربة.

وقال "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إنه علم أن الحوار بدأ بتحدث رئيس فلسطين أن الشعب الفلسطيني يتعرض لمحرقة ويوجد المئات من الأطفال والنساء والشيوخ يموتون بفعل الصواريخ والقذائف الإسرائيلية، "هل أنت راضي عن هذا؟.

وتابع "بكري" أن وزير الخارجية الأمريكية قال إن عناصر حماس هي المسؤولة عن انهيار الأوضاع، اخترقت الحواجز وقتلت الأطفال والنساء في مناطق إسرائيل، وحماس هي المسؤول الأول.

وواصل بكري أن الرئيس الفلسطيني رد عليه، قائلا: "العنف والإرهاب لم يتوقف ضد الشعب الفلسطيني، والحكومات الأمريكية المختلفة تدعم إسرائيل وترفض الالتزام بتنفيذ القرارات الدولية ومنها حماية المدنيين وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وإن ما يحدث الآن هي جريمة يجب أن تتوقف فورا".

وأشار إلى أن بيلنكين أن إسرائيل ستتوقف عن حربها ضد حماس بعد قضاء البنية العسكرية في غزة، ورد عليه أبو مازن الحرب تسعى لاستهداف المدنيين وتسعى لتهجيرهم وهذا أمر مرفوض فلسطينيا، وهذا يعني إنهاء القضية الفلسطينية من الأساس، وأن واشنطن تشجع على ذلك.

وقال إن وزير الخارجية قال إنه مع حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد إرهاب، ليرد عليه أبو مازن الإرهاب هو من تقوم به إسرائيل الذي لا تلتزم بأي تعهدات، أين هي بنود اتفاقية أوسلو وأين تعهدات واشنطن.

وأوضح بكري أن بيلينكن أكد ضرورة توقف حماس عن إطلاق الصواريخ وترك الأسرى، ليرد عليه أبو مازن أن توقف إسرائيل الحصار والتجويع ومنع الدواء والكهرباء، وهو يحمل أمريكا حرب الإبادة التي تحدث للشعب الفلسطيني، لأنهم الداعم الأول لفلسطين، وزيارة وزير الدفاع الأمريكي لتل أبيب تعني أن الحرب ضد فلسطين هي حرب أمريكية إسرائيلية مشتركة.

ارتفاع حصيلة شهداء غزة

كانت الوزارة أوضحت أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 1537 شهيدًا، ونحو 6612 جريحًا، فيما بلغت الحصيلة بالضفة الغربية 35 شهيدًا وأكثر من 650 جريحًا، وصل منهم إلى المستشفيات 210 جرحى.

دمار قطاع غزة

قالت مُنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن الضربات الجوية الإسرائيلية الجارية على قطاع غزة أسفرت عن دمار كامل بالقطاع، مؤكدًا أنه لم يعد هناك أي مكان آمن يمكن للمدنيين الذهاب إليه.

وحذر المتحدث باسم المنظمة طارق ياساريفيتش خلال مؤتمر صحفي للأمم المتحدة في جنيف، أن النظام الصحي في قطاع غزة "بلغ نقطة الانهيار".

وبحسب المنظمة، فإن ستة من المستشفيات السبعة الكبرى في القطاع لم تعد تعمل سوى جزئيا.

وقال ياساريفيتش إن "مستشفى بيت حانون شمال غزة لم يعد يعمل بسبب الضربات الجوية المتتالية على مقربة منه والتي ألحقت أضرارا بالمستشفى والطرقات المجاورة.

وأضاف أن المستشفيين الرئيسيين في شمال القطاع، المستشفى الإندونيسي ومستشفى الشفاء، تخطيا طاقتهما الاستيعابية البالغة بالإجمال 760 سريرا مشيرا إلى أن 99% من أسرة مستشفى الشفاء باتت مشغولة في حين أن مستشفيات جنوب غزة بلغت أقصى طاقتها.

ولفت إلى أن المستشفيات لا تحصل على الكهرباء سوى لبضع ساعات في اليوم لإدخار الوقود الذي بات على وشك النفاد لافتا إلى أن "النتيجة ستكون مدمرة" ولا سيما بالنسبة للجرحى الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية والمرضى في العناية المركزة والمواليد الذين يحتاجون حاضنات. كما أن هناك نقصًا في بنوك الدم في القطاع.