محافظ القدس: إسرائيل تستفيد من الغطاء الأمريكي في ارتكاب جرائمها بغزة (شاهد)

أكد محافظ القدس المحتلة، عدنان غيث، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستفيد من الغطاء الأمريكي والغربي المقدم له في ارتكاب جرائمه بحق الفلسطينيين داخل قطاع غزة.

وتابع “غيث” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، أن العالم الآن يريد أن يلوم الشعب الفلسطيني الذي يسعى إلى الحرية والعدالة والكرامة، مستطردًا: "نحمل الولايات المتحدة المسؤولية عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة".

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم القنابل الفسفورية المحرمة دوليًا في قصف المدنيين بقطاع غزة، ونحن كشعب فلسطيني سنبقى على أرضنا ولن نقبل تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، محملًا الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وواصل غيث أن هناك تقارير دولية عدة توجد حول الانتهاكات التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي في حقوق الإنسان بحق الفلسطينيين داخل القطاع.

إسرائيل تُعلن حصيلة جديدة في عدد الإصابات مُنذ بداية حرب غزة

أعلنت "وزارة الصحة الإسرائيلية"، إصابة 3436 إسرائيليًا مُنذ بداية هجوم الكتائب الفلسطينية السبت الماضي، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة.

وأضافت الصحة، أنه يُوجد حاليًا في المستشفيات 394 مُصابًا منهم 99 إصاباتهم خطيرة.

وتعهدت إسرائيل بتصفية "حماس" وشنت حملة قصف واسعة النطاق أسفرت عن مقتل أكثر من 1500 فلسطيني وإصابة أكثر من 6000 آخرين.

وأفادت المصادر الإسرائيلية بأن عدد القتلى الإسرائيليين ارتفع إلى أكثر من 1400 شخص.

وفجر السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

كتائب القسام تقصف قاعدة "حتسريم" العسكرية الجوية الإسرائيلية

أعلنت "كتائب القسام"، قصف قاعدة "حتسريم" الجوية الإسرائيلية برشقة صاروخية، ردًا على التهجير واستهداف المدنيين، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الجمعة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردًا على استهداف المدنيين.

وأعلنت مصادر إسرائيلية عن إصابة مباشرة بمبنى في رحوفوت في منطقة تل أبيب جراء سقوط صاروخ، وأكدت تسجيل إصابات في رحوفوت جراء الصاروخ.